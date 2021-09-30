«Германия-экспресс» продолжает путешествие

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С 3 октября по 13 ноября в рамках Года Германии в России 2020/2021 пройдет второй этап онлайн-фестиваля немецкой культуры «Германия-экспресс». В программе трансляции с выставок и из музыкальных клубов, кинопоказы, литературные чтения, дискуссии и мастер-классы с участием немецких и российских экспертов и деятелей культуры.
Вторая часть программы фестиваля «Германия-экспресс» откроется 3 октября. В этот день с 00:01 до 23:59 будет проводиться онлайн-показ документального фильма Вима Вендерса «Пина: танец страсти», посвященный легендарному немецкому хореографу Пине Бауш, а в 16:00 начнется онлайн-встреча с художественным руководителем Танцтеатра Вупперталь Беттиной Вагнер-Бергельт. Модератор — заведующая кафедрой германской филологии РГГУ, переводчик Наталия Бакши — обсудит с Беттиной Вагнер-Бергельт работу Танцтеатра, творчество Бауш и особенности картины Вима Вендерса.
Также в программе фестиваля «Германия-экспресс» проекты 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, дискуссия о женщинах в издательском деле, мастер-класс по цифровым техникам рисования комиксов и иллюстраций и множество других событий.
В cсовместной программе со стриминговой платформой электронной музыки Hör Berlin популярные диджеи из Германии представят свои сеты российской публике. С 8 октября каждую пятницу в 20:00 их выступления будут транслироваться на радиостанции Megapolis FM.
Стать пассажиром виртуального поезда можно, отсканировав QR-код, ведущий в специально разработанное AR-приложение или по ссылке.
Подробное расписание «Германия-экспресса» приводится на сайте фестиваля.
Д-р Хайке Улиг, директор Гёте-Института в Москве:
«В мае-июне этого года мы про-вели первую часть виртуального фестиваля в рамках Года Германии в России 2020/2021. Такой формат оказался очень востребован у российской публики. Поэтому мы приняли решение продолжить инициативу и провести второй этап фестиваля "Германия-экспресс" этой осенью. Мы запланировали множество новых ярких и познавательных мероприятий. Присоединяйтесь!»
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