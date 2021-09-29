В нескольких российских городах отменены концерты рэпера Face

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Площадки в Красноярске, Новосибирске, Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах, где должен был проходить осенний концертный тур рэпера Face (Ивана Дремина), отменили его выступления из-за давления со стороны властей.
Об этом Face написал на своей странице «ВКонтакте».
«За последнюю неделю концертные площадки по всей стране столкнулись с мощнейшим давлением, которое уже сделало невозможным проведение моих концертов в Красноярске и Новосибирске — первых двух городах тура. На момент написания этого поста давление оказывается и в остальных городах тура — Омск, Нижний Новгород, Самара и др», — сообщил рэпер.
По его словам, в клубы и концертные залы, где были запланированы выступления, поступали звонки с угрозами из городской администрации (Красноярск), областного министерства культуры (Новосибирск) и даже из администрации президента Республики Татарстан (Казань). В случае неповиновения концертным площадкам угрожали проверками Роспотребнадзора и пожарной инспекции, «вплоть до закрытия».
«Формулировка везде одна и та же — "Вот именно этого артиста проводить крайне нежелательно. не послушаетесь – ждите серьезных неприятностей"», — отмечает Иван Дремин.
Отмену концертов рэпер связал со своей гражданской позиций: в апреле Face и другие российские музыканты требовали допустить врачей к оппозиционному политику Алексею Навальному, который проводил голодовку в колонии.
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