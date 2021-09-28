Открыт прием заявок на грант «ГАРАЖ.txt»

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Музей современного искусства «Гараж» объявил о начале приема заявок на грант программы «ГАРАЖ.txt» для исследователей, пишущих о современном искусстве и культуре на русском языке.
Заявки принимаются до 16 ноября на сайте музея «Гараж» или по адресу garagetext@garagemca.org c темой письма «ФИО заявка на грант».
Стипендии предоставляются авторам старше 25 лет, пишущим на русском языке. Гражданство заявителя значения не имеет.
Объявление победителей программы 2021 года состоится в середине декабря.
«ГАРАЖ.txt» — единственная в России музейная программа поддержки актуальных теоретических исследований по широкому кругу гуманитарных вопросов. Она предусматривает финансирование исследований и возможность публикации готовых рукописей и проектов исследований как российских, так и зарубежных авторов, пишущих на русском языке.
К рассмотрению принимаются оригинальные исследования отдельных авторов или коллективов по таким направлениям, как история и теория искусства ХХ–ХХI веков, вопросы эстетики, теория новых медиа, социология культуры, критическая теория современности и история российского современного искусства.
В 2018–2021 годах музей «Гараж» опубликовал девять книг победителей программы. Также в серии Garage Dance было опубликовано исследование победителя гранта «ГАРАЖ.txt» Анны Козониной «Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России».
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