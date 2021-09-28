Открыт прием заявок на грант «ГАРАЖ.txt»

© Предоставлено пресс-службой Музея современного искусства «Гараж»

Музей современного искусства «Гараж» объявил о начале приема заявок на грант программы «ГАРАЖ.txt» для исследователей, пишущих о современном искусстве и культуре на русском языке.

Заявки принимаются до 16 ноября на сайте музея «Гараж» или по адресу garagetext@garagemca.org c темой письма «ФИО заявка на грант».

Стипендии предоставляются авторам старше 25 лет, пишущим на русском языке. Гражданство заявителя значения не имеет.

Объявление победителей программы 2021 года состоится в середине декабря.

«ГАРАЖ.txt» — единственная в России музейная программа поддержки актуальных теоретических исследований по широкому кругу гуманитарных вопросов. Она предусматривает финансирование исследований и возможность публикации готовых рукописей и проектов исследований как российских, так и зарубежных авторов, пишущих на русском языке.

К рассмотрению принимаются оригинальные исследования отдельных авторов или коллективов по таким направлениям, как история и теория искусства ХХ–ХХI веков, вопросы эстетики, теория новых медиа, социология культуры, критическая теория современности и история российского современного искусства.

В 2018–2021 годах музей «Гараж» опубликовал девять книг победителей программы. Также в серии Garage Dance было опубликовано исследование победителя гранта «ГАРАЖ.txt» Анны Козониной «Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU