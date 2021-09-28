На российском телевидении появится канал о классической музыке

© Classic Music

1 октября, в Международный день музыки начнется вещание первого российского телеканала о классической музыке Classic Music.

Как сообщает Cableman.ru, канал запускает компания Universal Distribution, которая ранее занималась дистрибуцией каналов классической музыки Mezzo и Mezzo Live HD.

Программное наполнение и стиль подачи произведений ориентированы как на стандартную целевую аудиторию, так и на популяризацию классической музыки среди молодежи от 15 лет.

В эфире Classic Music будут транслироваться лучшие мировые записи классических произведений, программы собственного производства, короткие познавательные программы, интервью с известными артистами, документальные фильмы, а также интерактивная афиша крупнейших театров и концертных площадок мира. Акцент будет сделан на европейской классической музыке.

У нового канала есть собственная съемочная команда и производственная база.

«В процессе съемок канал ориентируется на кинематографичность подхода к производству на всех его этапах, использование современной техники, включая съемку с дронов, а так же ответственный подход к работе над звуком качества Dolby Surround 5.1.", — цитирует создателей Classic Music «Российская газета».

Отмечается, что важной частью работы нового канала станет юридическая проработка при подготовке контента: все права на музыку будут очищены.







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