Победители «Евровидения-2021» выступят в России

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В марте 2022 года в Москве и Петербурге пройдут концерты итальянской группы Måneskin, которая победила на конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2021».
Об этом сообщают группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр».
Московский концерт состоится 9 марта в клубе Adrenaline Stadium (билеты поступят в продажу 30 сентября на kassir.ru, эксклюзивный пресейл — 28 и 29 сентября на «Яндекс.Афише»), петербургский — 11 марта в концертно-спортивном комплексе «Тинькофф Арена».
Российские концерты входят в европейский тур Måneskin, расписание которого опубликовано в инстаграме группы. Помимо Москвы и Петербурга итальянские музыканты выступят в Лонодне, Брюсселе, Люксембурге, Варшаве, Вене, Париже, Цюрихе, Берлине, Праге, Будапеште, Амстердаме, Киеве, Таллине и Риге.
Группа Måneskin была создана в Риме в 2016 году. Первый же ее студийный альбом «Il ballo della vita» в 2018 году возглавил итальянские чарты. В 2021 году благодаря своему хиту «Zitti e buoni» группа победила на фестивале в Сан-Ремо и на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.
На сегодняшний день песни Måneskin прослушали на стриминговых сервисах более 3,4 млрд раз. По данным Яндекс.Музыки, в России итальянский квартет популярнее Билли Айлиш. Помимо этого, Måneskin стали первой группой из Италии, попавшей в топ-10 британского чарта с двумя песнями одновременно («Beggin» и «I Wanna Be Your Slave»). Этой осенью Måneskin станут хедлайнерами фестиваля Global Citizen Live 2021 в Париже — вместе с Эдом Шираном и Doja Cat.
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