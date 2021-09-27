Историки и филологи обсудят языки описания диссидентской эпохи

Редакция исторического сборника «Память». 1976 © Архив Международного Мемориала

1 октября пройдет онлайн-встреча «Языки описания диссидентской эпохи», организованная Международным Мемориалом* и Фондом Цента «Карта».

Начало в 19:00, регистрация — здесь. Трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале Международного Мемориала.

История диссидентского движения воспринимается как целостное явление, связанное с зачатием и развитием гражданской культуры в СССР. Само понятие «диссидентство» сопровождается рядом устойчивых описательных конструкций и мифологем, и важно провести ревизию языка описания диссидентского движения, впустить новые сюжеты и новые голоса в исследование этого явления, а также пересобрать способы репрезентации этого опыта. Настоящий круглый стол – начало публичного разговора о диссидентах из сегодняшнего дня.

Участники:

Александр Даниэль — исследователь истории инакомыслия, Международный Мемориал

Глеб Морев — журналист и литературовед, автор антологии «Диссиденты»

Ольга Розенблюм — филолог, доцент Института филологии и истории РГГУ

Дмитрий Козлов — историк, преподаватель Свято-Филаретовского института.



Модератор — Ирина Щербакова, руководитель просветительских и образовательных программ Международного Мемориала.

Ориентировочный круг вопросов:

Влияют ли современные исследования о диссидентах на общественное восприятие темы в России? Насколько предлагаемые новые подходы, архивные находки последних лет способны изменить наше представление об эпохе?

Репрезентация и саморепрезентация диссидентов. Как выглядит устоявшийся канон рассказа об участниках движения, роль и место героизации в нарративе о диссидентском движении, мифы о диссидентах.

Каковы лакуны этой публичной памяти, о чем воспоминания свидетелей обычно умалчивают? По какой причине возникают эти умолчания (несоответствие устоявшемуся канону рассказа, самоочевидность повседневной истории для самих участников, болезненные темы / этически неприемлемые для публичной истории рассказы / др.)?

Как устроена публичная история о диссидентах? Какие подходы и темы способны заинтересовать современную аудиторию? Нужно ли конвертировать разговор о диссидентах в привлекательные форматы для широкой публики и как это делать?





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