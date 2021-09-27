Историки и филологи обсудят языки описания диссидентской эпохи

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1 октября пройдет онлайн-встреча «Языки описания диссидентской эпохи», организованная Международным Мемориалом* и Фондом Цента «Карта».
Начало в 19:00, регистрация — здесь. Трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале Международного Мемориала.
История диссидентского движения воспринимается как целостное явление, связанное с зачатием и развитием гражданской культуры в СССР. Само понятие «диссидентство» сопровождается рядом устойчивых описательных конструкций и мифологем, и важно провести ревизию языка описания диссидентского движения, впустить новые сюжеты и новые голоса в исследование этого явления, а также пересобрать способы репрезентации этого опыта. Настоящий круглый стол – начало публичного разговора о диссидентах из сегодняшнего дня.
Участники:
Модератор — Ирина Щербакова, руководитель просветительских и образовательных программ Международного Мемориала.
Ориентировочный круг вопросов:
Международный Мемориал внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента
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