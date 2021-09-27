Ельцин Центр представит выставку русского авангарда

Казимир Малевич. Голова крестьянина. Начало 1930-х © Государственный Русский музей

5 ноября в Арт-галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге откроется выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», подготовленная совместно с Энциклопедией русского авангарда.

Кураторы выставки — Наталья Мюррей и Андрей Сарабьянов, научный консультант — Ирина Карасик.

Центральная тема выставки — история одного из самых ярких периодов деятельности Казимира Малевича по созданию новаторской школы авангардного искусства. Выставка расскажет о развитии вокруг идей Малевича ключевой для него самого и его единомышленников художественной концепции, супрематизма — от создания объединения УНОВИС («Утвердители нового искусства») в Витебском художественном училище, куда Малевич был приглашен преподавать в 1919 году, до постсупрематизма в сложных 1930-х годах.

В экспозицию войдут произведения Марка Шагала, Казимира Малевича, Льва Юдина, Константина Рождественского, Анны Лепорской, Ильи Чашника, Николая Суетина, Эль Лисицкого, Веры Ермолаевой, Михаила Векслера, Павла Филонова, Роберта Фалька, Дмитрия Санникова, Ивана Гавриса и других художников.

Всего на выставке будут представлены 84 работы из Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Национального художественного музея Республики Беларусь, Вятского художественного музея, Краснодарского краевого художественного музея, Томского областного художественного музея, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Ярославского художественного музея, Витебского художественного музея, а также из частных коллекций.

Выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Арт-галерее Ельцин Центра продлится до 20 февраля 2022 года.

При финансовой поддержке Общества Малевича к выставке будет издан каталог, в который войдут статьи Кристины Лоддер, Андрея Сарабьянова, Натальи Мюррей, Ирины Карасик и Татьяны Горячевой.







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