Ельцин Центр представит выставку русского авангарда

Искусство выносливости
Три дня — это период, за который организм понимает свои пределы и возможности27 сентября 2021184
5 ноября в Арт-галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге откроется выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», подготовленная совместно с Энциклопедией русского авангарда.
Кураторы выставки — Наталья Мюррей и Андрей Сарабьянов, научный консультант — Ирина Карасик.
Центральная тема выставки — история одного из самых ярких периодов деятельности Казимира Малевича по созданию новаторской школы авангардного искусства. Выставка расскажет о развитии вокруг идей Малевича ключевой для него самого и его единомышленников художественной концепции, супрематизма — от создания объединения УНОВИС («Утвердители нового искусства») в Витебском художественном училище, куда Малевич был приглашен преподавать в 1919 году, до постсупрематизма в сложных 1930-х годах.
В экспозицию войдут произведения Марка Шагала, Казимира Малевича, Льва Юдина, Константина Рождественского, Анны Лепорской, Ильи Чашника, Николая Суетина, Эль Лисицкого, Веры Ермолаевой, Михаила Векслера, Павла Филонова, Роберта Фалька, Дмитрия Санникова, Ивана Гавриса и других художников.
Всего на выставке будут представлены 84 работы из Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Национального художественного музея Республики Беларусь, Вятского художественного музея, Краснодарского краевого художественного музея, Томского областного художественного музея, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Ярославского художественного музея, Витебского художественного музея, а также из частных коллекций.
Выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Арт-галерее Ельцин Центра продлится до 20 февраля 2022 года.
При финансовой поддержке Общества Малевича к выставке будет издан каталог, в который войдут статьи Кристины Лоддер, Андрея Сарабьянова, Натальи Мюррей, Ирины Карасик и Татьяны Горячевой.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:08Мария Колесникова стала лауреатом премии Вацлава Гавела
15:49Александр Ширвиндт уходит с поста худрука Театра сатиры
14:10Историки и филологи обсудят языки описания диссидентской эпохи
13:13Ельцин Центр представит выставку русского авангарда
12:21В Пермской опере пройдет концерт в память о жертвах трагедии в ПГНИУ
11:55Умер Кирилл Разлогов
Вчера
9:36Названы победители «Кинотавра»
24 сентября 2021
17:54ДК Рассвет устраивает книжную ярмарку
16:15Второй фестиваль о мужчинах и маскулинности пройдет в МосквеВсе новости
Три дня — это период, за который организм понимает свои пределы и возможности27 сентября 2021184
Дмитрий Янчогло окидывает пристрастным взором фрагмент ярмарки Cosmoscow, раздумывая о каракулях, влечении к пустоте и фальшивом камне27 сентября 2021461
Новый взгляд на квир-культуру Ленинграда 1930-х: в Венеции прошла премьера оперы Сергея Невского по исследованию Иры Ролдугиной24 сентября 20213048
Cпециальный проект Уральской индустриальной биеннале в Тюмени и Тобольске23 сентября 20212744
Вечерние мистерии в осеннем Эрмитаже: идеальный баланс интеллектуального и чувственного опыта23 сентября 20213506
Сценарист «Тесноты» и «Разжимая кулаки» — о бессловесной чувственности героев этих фильмов23 сентября 20213584
Триумф Генделя в Московской филармонии22 сентября 20213378
Мария Нестеренко беседует с Малин Кивелей22 сентября 20213638
Анастасия Семенович о том, почему выборы — это бесполезная игрушка и что нет никакого «мы» — ни с одной из сторон22 сентября 20213377
«Самое Большое Простое Число» выпустило музыкальную сказку для детей и взрослых по произведению Павла Пепперштейна «Потерянное зеркальце»22 сентября 20214707
Что смотреть на Dance Open — 2021: гид COLTA.RU21 сентября 20214217
Александр Чанцев о книге Вольфрама Айленбергера «Время магов»21 сентября 20214114