В Пермской опере пройдет концерт в память о жертвах трагедии в ПГНИУ

© Андрей Чунтомов / Предоставлено пресс-службой Пермского театра оперы и балета

30 сентября в Пермском театре оперы и балета состоится концерт «Свете тихий» в память о жертвах массового убийства в Пермском государственном университете, где 20 сентября погибли 6 и были ранены 47 человек.

На концерте прозвучит духовная музыка Павла Чеснокова, Виктора Калинникова, Николая Голованова в исполнении хора Parma Voices под управлением Евгения Воробьева.

Начало в 19:00, вход свободный.

На концерт будут приглашены сотрудники Пермского университета, врачи и работники правоохранительных органов, спасавшие жизни пострадавших во время трагедии.

Концерт будет транслироваться на сайте Пермской оперы, а также на YouTube-канале и в группе «ВКонтакте» театра.

«Трагические события в Пермском университете — это наше общее горе, общая беда. Сейчас важно поддерживать друг друга и делать все возможное, чтобы восстановить силы и укрепить дух. Музыка всегда была для людей спасением в тяжелые времена. Вечером 30 сентября мы соберемся вместе, чтобы услышать духовные произведения для хора и почтить память жертв трагедии», — говорится в сообщении пресс-службы Пермского театра оперы и балета.







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