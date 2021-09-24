Третьяковка представит выставку Венецианова

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30 сентября в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) откроется выставка «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина», посвященная классику русского искусства Алексею Гавриловичу Венецианову (1780–1847).
Как сообщает сайт ГТГ, центральное место в экспозиции займут картины, связанные с поэтической интерпретацией весенне-летних полевых работ и темой материнства. Особое внимание уделено образам «русской Венеры», созданным Венециановым на волне увлечения античностью и преклонением перед естественной красотой крестьянок.
Экспозицию дополнит мультимедийная инсталляция, демонстрирующая рисунки друга Венецианова Капитона Зеленцова (1790–1845) к «Увеселительной азбуке» — уникальному изданию 1835 года, в котором каждая буква раскрывается в жанровых мотивах.
Выставка «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина» в ГТГ продлится до 6 февраля 2022 года.
Специально к выставке подготовлены альбом-каталог, включающий более 120 произведений живописи и графики Венецианова и его учеников, и издание для детей, посвященное картине «На пашне. Весна». Эта картина со 2 октября будет демонстрироваться на международной выставке «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии», которая переезжает из Третьяковки в дрезденский музей Альбертинум.
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