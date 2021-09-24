Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии объявил программу

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С 6 по 13 октября в Петербурге пройдет II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии. На нем будут представлены конкурсные программы полного и короткого метра и пять внеконкурсных программ.
Расписание II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии опубликовано на его сайте. Фестиваль откроет российская премьера фильма «Будущее» режиссеров Пьетро Марчелло, Франческо Мунци и Аличе Рорвакер.
Основными площадками фестиваля станут новый актовый зал «Дома 12» в Новой Голландии, а также киноцентр «Родина» и Дом кино.
В конкурсе и специальных программах состоятся российские и петербургские премьеры фильмов-лауреатов и участников кинофестивалей в Каннах, Венеции, Берлине, фестиваля Sundance и других кинофестивалей: «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера, «Мэрия» Фредерика Уайзмана, «Девушка и паук» Рамона и Сильвана Цюрхеров, «Что мы видим, когда смотрим на небо?» Александра Коберидзе.
Также для участия в фестивале из программ европейских кинофестивалей отобраны наиболее заметные фильмы начинающих российских режиссеров: «Мама, я дома» Владимира Битокова, «Обходные пути» Екатерины Селенкиной, «Лето» Вадима Кострова и «Ильязд» Станислава Дорошенкова.
Еще 22 фильма участвуют в конкурсе короткого метра. Внеконкурсные показы разделены на пять блоков: документальное кино («Как жить вместе»), фильмы российских режиссеров («Сделано в России»), slow-burner-хорроры («Фильмы из зловещей долины»), выбор жюри и специальная программа «В центре внимания», состоящая из премьер и фестивальных хитов.
В состав жюри основного конкурса в этом году вошли кинокритик, член отборочной комиссии Берлинале, фестивалей goEast и DOK Leipzig Барбара Вурм, режиссёр и сценарист Адильхан Ержанов и искусствовед и кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева.
Победителей конкурса короткого метра выберут кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» COLTA.RU, старший редактор «КиноПоиска» Василий Корецкий, видеохудожница и режиссер Майя Швейцер, режиссер, художница и гуманитарная исследовательница Маша Годованная.
Российские фильмы на конкурсе будет оценивать национальное жюри, в составе которого исследователь кино, куратор Московского международного фестиваля экспериментального кино (MIEFF) Дмитрий Фролов, сценарист и режиссер Мария Игнатенко, продюсер и генеральный директор кинокомпании «Друг Друга» Сергей Корнихин.
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