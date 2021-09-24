 
12:17 24 сентября 2021Новости
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ГМИИ организует цикл лекций художниц о художницах

News_detailed_pictureКсения Хауснер. На краю. 2016© Хenia Hausner

25 сентября Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) начинает цикл лекций художниц о художницах в истории и современности, приуроченный к завершению выставки «Музы Монпарнаса» и открытию выставки «Ксения Хауснер. Правдивая ложь».

Выставка «Музы Монпарнаса», посвященная участницам художественной жизни Парижа конца XIX — начала XX века, проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков до 3 октября, а уже 28 сентября там откроется выставка живописи австрийской художницы Ксении Хауснер, в работах которой главными действующими лицами являются женщины.

Ксения Хауснер примет участие в цикле лекций, который пройдет в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

Расписание:

  • 25 сентября в 18:30 — «Быть художницей: прошлое, настоящее, будущее»

    Устарело ли понятие «муза»? Всегда ли быть художницей означает быть феминисткой и важен ли в искусстве гендер? Насколько актуальны те пути, которые выбирали почти 100 лет назад художницы французского и советского модернизма?

    Участвуют: Камий Ру ди Бюиссон (Комитет Жаклин Марваль), Мария Арендт (художница), Виктория Ломаско (художница), Дарья Абдуллина (художница), Марина Антонова (художница)

    Модератор: Надя Плунгян (искусствовед, куратор)

  • 28 сентября в 18:30 — Обсуждение выставки «Ксения Хауснер. Правдивая ложь»

    В первый день работы своей выставки Ксения Хауснер расскажет о своем творчестве и вместе с кураторами выставки поговорит о том, как можно интерпретировать ее картины, что волнует ее сегодня, и есть ли будущее у женского искусства и фигуративной живописи.

    Участвуют: Ксения Хауснер и Эльзи Ланер (куратор выставки художницы в Музее Альбертина, Вена)

    Модератор: Данила Булатов (куратор выставки в ГМИИ).

  • 30 сентября в 19:30 — «Через тернии к звездам. Путь женщин в скульптуре и живописи на рубеже веков»

    Доступно ли было женщинам художественное образование в XIX веке, и почему зарубежные художницы стремились в Париж? Могла ли женщина стать профессиональным скульптором и добиться успеха? Какими были первые шаги женщин в мире скульптуры?

    Участвуют: Анна Познанская (хранитель коллекции живописи XIX века, ГМИИ), Елена Ильина (заведующая отделом исследований творчества А.С. Голубкиной, Государственная Третьяковская галерея), Эрик Жюстман (Музей-мастерская Ханы Орловой, Париж).

    Модератор: Наталья Кортунова (старший научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, ГМИИ, куратор выставки).



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