ГМИИ организует цикл лекций художниц о художницах

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25 сентября Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) начинает цикл лекций художниц о художницах в истории и современности, приуроченный к завершению выставки «Музы Монпарнаса» и открытию выставки «Ксения Хауснер. Правдивая ложь».
Выставка «Музы Монпарнаса», посвященная участницам художественной жизни Парижа конца XIX — начала XX века, проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков до 3 октября, а уже 28 сентября там откроется выставка живописи австрийской художницы Ксении Хауснер, в работах которой главными действующими лицами являются женщины.
Ксения Хауснер примет участие в цикле лекций, который пройдет в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.
Расписание:
25 сентября в 18:30 — «Быть художницей: прошлое, настоящее, будущее»
Устарело ли понятие «муза»? Всегда ли быть художницей означает быть феминисткой и важен ли в искусстве гендер? Насколько актуальны те пути, которые выбирали почти 100 лет назад художницы французского и советского модернизма?
Участвуют: Камий Ру ди Бюиссон (Комитет Жаклин Марваль), Мария Арендт (художница), Виктория Ломаско (художница), Дарья Абдуллина (художница), Марина Антонова (художница)
Модератор: Надя Плунгян (искусствовед, куратор)
28 сентября в 18:30 — Обсуждение выставки «Ксения Хауснер. Правдивая ложь»
В первый день работы своей выставки Ксения Хауснер расскажет о своем творчестве и вместе с кураторами выставки поговорит о том, как можно интерпретировать ее картины, что волнует ее сегодня, и есть ли будущее у женского искусства и фигуративной живописи.
Участвуют: Ксения Хауснер и Эльзи Ланер (куратор выставки художницы в Музее Альбертина, Вена)
Модератор: Данила Булатов (куратор выставки в ГМИИ).
30 сентября в 19:30 — «Через тернии к звездам. Путь женщин в скульптуре и живописи на рубеже веков»
Доступно ли было женщинам художественное образование в XIX веке, и почему зарубежные художницы стремились в Париж? Могла ли женщина стать профессиональным скульптором и добиться успеха? Какими были первые шаги женщин в мире скульптуры?
Участвуют: Анна Познанская (хранитель коллекции живописи XIX века, ГМИИ), Елена Ильина (заведующая отделом исследований творчества А.С. Голубкиной, Государственная Третьяковская галерея), Эрик Жюстман (Музей-мастерская Ханы Орловой, Париж).
Модератор: Наталья Кортунова (старший научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, ГМИИ, куратор выставки).
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