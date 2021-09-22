Госфильмофонд впервые проведет в Москве международный фестиваль архивных фильмов

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С 26 октября по 9 ноября пройдет Первый Московский международный фестиваль архивных фильмов — преемник фестиваля «Белые Столбы», который с 1997 года проводил Госфильмофонд России.

«В 2021 году для популяризации истории кинематографа и возвращения широкому зрителю редких и утраченных фильмов фестиваль архивного кино впервые пройдет в Москве, получив новый статус и новую жизнь», — сообщает сайт Госфильмофонда.

Площадками Первого Московского международного фестиваля архивных фильмов станут кинотеатры «Иллюзион», «Москино Космос», «Художественный», Центр документального кино (ЦДК) и Музей современного искусства «Гараж». В программу фестиваля войдут ретроспективы, показы культовых отечественных и зарубежных фильмов и архивных находок — картин, прошедших реставрацию, восстановление или считавшихся до недавнего времени утраченными.

Показы основной программы пройдут в «Иллюзионе», там будут представлены рубрики «Трудный возраст», «Реставрации и находки», «Персона», «Кино о кино», «Киностолица» и другие.

В частности, в рубрике «Реставрации и находки» можно будет увидеть картины «Юдифь и Олоферн» (1909) — раннюю работу будущего постановщика сериала «Фантомас» Луи Фейада, и «Мой кузен» (1918) — единственный сохранившийся игровой фильм с Энрико Карузо в главной роли.

Среди работ отечественных режиссеров, вошедших в основную программу фестиваля, оставшаяся незаконченной «Незнакомка» (1985) Динары Асановой, отреставрированный «Молох» (1999) Александра Сокурова, восстановленный в цифровом качестве фильм-эксперимент Рустама Хамдамова «Вокальные параллели» (2005) и «Долгая счастливая жизнь» (1967) — единственная режиссерская работа Геннадия Шпаликова.

К 200-летию Достоевского в рубрике «Персона» будут представлены редкие и малоизвестные экранизации произведений писателя, в том числе фильм Петра Чардынина «Идиот» (1910), а также работы Акиры Куросавы, Робера Брессона, Анджея Жулавски и Лукино Висконти.

В старейшем московском кинотеатре «Художественном» на основе анализа кинопроката дореволюционной России и работы с коллекциями ранних фильмов из собраний Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) и Госфильмофонда будет реконструирован показ 1909 года — года открытия кинотеатра.

В единственном в Москве кинотеатре с оборудованием для широкоформатной пленки «Москино Космос» будут показаны архивные фильмы с 70-мм — «Повесть пламенных лет» (1961) Юлии Солнцевой и «Дерсу Узала» (1975) Акиры Куросавы.

Специально для Музея современного искусства «Гараж» составлена кураторская программа к 90-летию французского режиссера Алена Кавалье.

В ЦДК пройдет ретроспектива документалиста Семена Райтбурта, организованная в сотрудничестве со ВГИКом и Российским государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД) к 100-летию со дня рождения режиссера.

Помимо кинопоказов организаторы фестиваля готовят большую публичную программу: лекции и дискуссии с киноведами, реставраторами, режиссерами и кураторами зарубежных архивов. Полная программа фестиваля будет объявлена в ближайшее время.

Министр культуры РФ Ольга Любимова:

«Киносмотр, ставший преемником прославленного на всю страну международного архивного фестиваля "Белые Столбы", получил в этом году новую жизнь, что особенно важно в условиях плодотворного межкультурного диалога. В рамках насыщенной программы зрители фестиваля получат возможность познакомиться с шедеврами из коллекции Госфильмофонда России и других российских и иностранных киноархивов. Сохранившиеся работы представляют собой настоящий историко-культурный феномен и будут высоко оценены зрителями. Уверена, у фестиваля есть все шансы стать событием мирового масштаба».







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