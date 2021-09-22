Госоркестр получил премию журнала Gramophone

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22 сентября стали известны лауреаты премии британского журнала Gramophone 2021 года за лучшие записи классической музыки. В номинации «Concerto» лауреатом стал Государственный академический симфонический оркестр Российской Федерации имени Е.Ф. Светланова (ГАСО).
Как сообщает пресс-служба оркестра, премия Gramophone присуждена за запись двух скрипичных концертов Шостаковича, осуществленную в 2019 году ГАСО под управлением Владимира Юровского, солистка — Алина Ибрагимова.
Пластинка «Shostakovich Violin Concertos» вышла летом 2020 года на независимом британском лейбле Hyperion и получила множество восторженных отзывов европейской критики как за само исполнение, так и за качество записи.
Помимо ГАСО среди обладателей Gramophone Classical Music Awards 2021 хор и оркестр Академии старинной музыки под управлением Ричарда Эгарра, хор «Таллис Сколарс» под управлением Питера Филлипса, Бергенский филармонический оркестр под управлением Эдварда Гарднера, Симфонический оркестр Франкфуртского радио под управлением Пааво Ярви.
«Мы рады получить столь высокую награду, обретенную в творческом соревновании с прекрасными, известными во всем мире музыкантами, — прокомментировал директор ГАСО Григорий Левонтин. — Это достойное, яркое завершение того пути, который оркестр прошел за десять лет совместной работы со своим художественным руководителем Владимиром Юровским».
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