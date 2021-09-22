В Петербурге по указанию властей отменены лекции филолога Елены Волковой

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22 сентября Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме отменил лекции доктора филологических наук Елены Волковой, после того, как в дирекцию музея позвонили из Комитета по культуре Петербурга. Лекции перенесены на другую площадку.
Как сообщает «Север.Реалии»*, Елена Волкова должна была прочитать в Музее Анны Ахматовой три лекции, из них состоялась только первая — «Золотой петушок и Серебряный голубь: сюжет о птице в руках Анны Ахматовой, Александра Пушкина и Андрея Белого». Остальные две — «Спят речи все, со всею правдою в них: Иосиф Бродский и Джон Донн» и «Акционизм и религия: язык, вызов, суд» — были запланированы, соответственно, на 23 и 26 сентября.
Лекция «Акционизм и религия» уже была прочитана в Музее Анны Ахматовой в июне, но тогда на ней присутствовало мало людей, и руководство музея попросило Елену Волкову повторить лекцию, чтобы устроить широкое обсуждение.
«В музее думали о том, чтобы записать часть моих выступлений для проекта "Радио Фонтанный дом". Прихожу в кабинет директора, а мне говорят — у нас очень плохие новости, звонили из Комитета по культуре и сказали, чтобы мы сняли ваши лекции, потому что вы — враг России, делаете какие-то антироссийские заявления, но какие — не сказали. Все-таки мы обсудили планы для радио, но уж не знаю теперь, осуществятся ли они», — рассказала Елена Волкова.
Она связывает запрет со своей правозащитной деятельностью и позицией по крымскому вопросу.
Директор Музея Анны Ахматовой Анна Соколова подтвердила, что в музей звонили из комитета по культуре.
«Нас не интересовали политические взгляды Елены Волковой, — сказала она, — я о них узнала только после рекомендации в категоричной форме не предоставлять площадку государственного музея экс-профессору МГУ. Мне сказали, что она выступает против России, против политики действующей власти».
Вскоре после того, как Елена Волкова написала об отмене лекций в Музее Анны Ахматовой, епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко договорился об их переносе в Открытое пространство (Достоевского, 34).
Сегодня, 23 сентября, в 18:30 там состоится лекция о Джоне Донне и Иосифе Бродском.
«Романтические поэты в молодости писали философские элегии о смерти. Бродский пишет "Большую элегию Джону Донну" в двадцать три года, практически не зная поэзии английского метафизика. Что связывает двух поэтов в истории, творчестве и метасфере? Чем метафизическая поэзия отличается от религиозной и философской? Почему именно Бродский стал русским голосом Джона Донна?», — говорится в описании лекции.
В субботу, 25 сентября, в 14:00 состоится лекция «Акционизм и религия».
«Что общего между фреской Микеланджело "Страшный суд" в Сикстинской капелле, "Святой Девой Марией" Криса О’Филии и панк-молебном Pussy Riot? Церковь обвинила их в кощунстве, как обвиняла Франсуа Рабле и Битлз, Джона Донна и Уильям Блейка, десятки фильмов и рок-групп, выставки "Осторожно, религия!" и "Запретное искусство — 2006". Однако внутри библейской традиции есть собственная контркультура, которая питала воображение многих художников: художественный язык современного акционизма и перформанса перекликается с языком пророков и юродивых...»
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