В России появилась медиаплатформа академической музыки

Пришел, увидел, победил
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Сегодня, 22 сентября, радиостанция «Орфей» запустила первую отечественную цифровую медиаплатформу академической музыки orpheus.ru.
Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор — художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра (РГМЦ) Ирина Герасимова.
«Тот проект, который мы вынашивали и придумывали уже 10 лет, наконец обрел реальные очертания, — сказала она. — Для радиостанции это прекрасный повод накачать мышцы и предложить гораздо больше того, что могла предложить ранее. Если раньше мы вещали только в эфире, то теперь у нас есть современный веб-сайт, мобильное приложение».
Материалы бесплатной платформы orpheus.ru распределены по пяти тематическим разделам: «Концерты», «Балеты», «Оперы», «Фильмы» (документальное кино о музыке) и «Детям».
«В ближайшем будущем мы планируем открыть раздел "Золотой фонд": архивные записи, мастер-классы и разговоры о музыке, которые будут вести ведущие радиостанции "Орфей" и гости», — рассказала глава РГМЦ. Также, по ее словам, у платформы появится и англоязычная версия.
Проект поддержан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
«Проект уникален тем, что бесплатная радиостанция с качественным контентом не остается заповедником аналогового и FM-радио, а развивается в современных средах», — отметила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина. Она добавила, что в будущем Минцифры и «Орфей» займутся оцифровкой и сохранением уникального нотного архива радиостанции.
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