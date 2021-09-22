В Москве откроется первая российская выставка-продажа Sotheby's

Пьер Огюст Ренуар. Почта. 1907. Холст, масло. 22,2×28 см © Sotheby's

С 23 сентября по 1 октября в залах московского фонда In Artibus впервые в России пройдет выставка-продажа Sotheby's, которая объединит 16 произведений русского искусства, старых мастеров, а также произведения импрессионистов и современных художников.

Как сообщают организаторы, Sotheby's станет первым аукционным домом, организовавшим в России выставку работ русского и западного искусства из частных собраний.

Все представленные на выставке работы будут доступны для покупки частным образом.

Среди них «Натюрморт с красной вазой» (ок. 1920) Давида Штеренберга, «Лежащая обнаженная на синей подушке» (конец 1920-х — начало 1930-х) Зинаиды Серебряковой, «Почта» (1907) Пьера Огюста Ренуара, «Мадонна с младенцем и херувимами» (ок. 1640–1660) Джованни Баттисты Сальви (Сассоферрато).

Ирина Степанова, директор Sotheby's Россия:

«Частные продажи всегда были важной составляющей деятельности Sotheby’s, а в последние годы они стали еще актуальнее; так, в 2020 году общая сумма частных продаж составила рекордные $1,6 млрд. Этой осенью Sotheby’s впервые проводит выставку-продажу в Москве, и еще ни один аукционный дом не организовывал в российской столице подобное мероприятие. <...> Специально для наших клиентов в России мы подготовили широкий круг работ русских и западных художников, и мы счастливы возможности открыть первую за почти два года выставку Sotheby's в нашей стране».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU