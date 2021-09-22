В Москве откроется первая российская выставка-продажа Sotheby's

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С 23 сентября по 1 октября в залах московского фонда In Artibus впервые в России пройдет выставка-продажа Sotheby's, которая объединит 16 произведений русского искусства, старых мастеров, а также произведения импрессионистов и современных художников.
Как сообщают организаторы, Sotheby's станет первым аукционным домом, организовавшим в России выставку работ русского и западного искусства из частных собраний.
Все представленные на выставке работы будут доступны для покупки частным образом.
Среди них «Натюрморт с красной вазой» (ок. 1920) Давида Штеренберга, «Лежащая обнаженная на синей подушке» (конец 1920-х — начало 1930-х) Зинаиды Серебряковой, «Почта» (1907) Пьера Огюста Ренуара, «Мадонна с младенцем и херувимами» (ок. 1640–1660) Джованни Баттисты Сальви (Сассоферрато).
Ирина Степанова, директор Sotheby's Россия:
«Частные продажи всегда были важной составляющей деятельности Sotheby’s, а в последние годы они стали еще актуальнее; так, в 2020 году общая сумма частных продаж составила рекордные $1,6 млрд. Этой осенью Sotheby’s впервые проводит выставку-продажу в Москве, и еще ни один аукционный дом не организовывал в российской столице подобное мероприятие. <...> Специально для наших клиентов в России мы подготовили широкий круг работ русских и западных художников, и мы счастливы возможности открыть первую за почти два года выставку Sotheby's в нашей стране».
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