В Петербурге и Москве пройдет фестиваль китайского кино

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24 сентября в петербургском кинотеатре «Аврора» начнутся показы кинофестиваля «Китай, ХХ век. История глазами китайского кино». С октября фестиваль также будет проходить в Государственной Третьяковской галерее в Москве.
Кинофестиваль «Китай, ХХ век. История глазами китайского кино» проводится Институтом Конфуция при Новосибирском государственном техническом университете при поддержке Центра языковых обменов и международного сотрудничества при Министерстве образования КНР под эгидой проекта «Новое кино Китая».
Организаторы представят новую программу, цель которой — передать российскому зрителю всё многообразие китайских фильмов на историческую тематику. Каждый фильм в этой подборке представляет определенный период истории Китая ХХ века — от хаотичных 1920-х годов до начала реформ 1980-х.
В Петербурге фестиваль продлится до 29 сентября. На открытии будет показан шпионский триллер режиссера Чжана Имоу «Над обрывом» (2021), собравший в китайском прокате около $180 млн.
Всего в кинотеатре «Аврора» можно будет увидеть шесть фильмов ведущих китайских режиссеров: Чжана Имоу, Фэн Сяогана, Эндрю Лау, Алана Мака и Феликса Чуна. Большинство картин будут показаны в России впервые.
В Москве фестивальные показы будут проходить со 2 по 8 октября в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. В программе пять фильмов.
Среди фильмов фестиваля «Китай, ХХ век. История глазами китайского кино», которые можно будет увидеть в Москве и Петербурге, эпическая батальная фреска «Основание армии» гонконгского режиссера Эндрю Лау, «Тихая война» Алана Мака и Феликса Чуна о секретном агенте китайской разведки, еще одна картина Чжана Имоу — «Возвращение домой», рассказывающая о мрачном периоде Культурной революции на примере истории одной семьи, и «Молодость» Фэн Сяогана, которая была названа лучшим фильмом 2017 года Гильдией режиссеров Китая.
Фильмом закрытия фестиваля станет картина Фэн Сяогана «Землетрясение», действие которой начинается в 1976 году во время Тяншаньского землетрясения, ставшего одной из крупнейших природных катастроф ХХ века. Картина была выдвинута на премию «Оскар» от Китая в 2010 году.
«История Китая ХХ века полна драматизма и неожиданных поворотов. Достаточно сказать, что за это столетие там сменилось три государства с разными политическими и экономическими укладами. Естественно, столь насыщенная событиями эпоха привлекает постоянное внимание китайских кинематографистов. Они используют свою историю для создания как увлекательных жанровых произведений — триллеров, вестернов (остернов), экшенов — так и эпических полотен, воспроизводящих исторические события и судьбы реальных политических деятелей. Эти фильмы пользуются неизменным успехом в китайском прокате, равно как и популярностью на международных кинофестивалях», — говорит программный директор кинофестиваля Дмитрий Комм.
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