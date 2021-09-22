На выставке в Музее Москвы обсудят электрификацию, театр и кино первой трети ХХ века

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23 сентября в параллельной программе к выставке к столетию плана ГОЭЛРО в Музее Москвы состоится диалог Валерия Золотухина и Юлии Лидерман «В новом свете: электрификация, театр и кинематограф первой трети ХХ века».

Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.

Призванное имитировать природные эффекты, электрическое освещение повлияло на зрительское восприятие рисованных декораций и стало технической основой для сценографической революции начала ХХ века. Изменению зрительского восприятия способствовали эксперименты начала прошлого века с поиском Абсолютного кинематографа (или Чистого кино), включая абстрактную мультипликацию и другие направления, важную роль в которых играли опыты со светом. Авангардные движения в инсталляционном искусстве, живописи, кино, театре позволили ощутить диалектику восприятия света как средства и как «предмета» искусства.

Участники диалога: искусствовед и театровед Валерий Золотухин и культуролог и исследовательница Юлия Лидерман.

На лекциях параллельной программы к выставке «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО», которая проходит в Музее Москвы до 24 октября, можно узнать, как формирование нового электрического мира повлияло на культуру и такие ее сферы, как изобразительное искусство, музыка, театр и архитектура 1920-х годов и какой импульс дало для их развития в дальнейшем.

Программа поделена на четыре тематических блока: история плана ГОЭЛРО, электричество и культура, электрозвук и синтез искусств, электричество и архитектура.

Записи всех лекции параллельной программы доступны на YouTube-канале Музея Москвы.







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