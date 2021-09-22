Лекторий «Симпосий» готовит шесть новых курсов

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4 октября начинается осенний семестр гуманитарного онлайн-лектория «Симпосий». В программе шесть курсов по искусствоведению, истории и литературе.
Расписание:
с 4 октября — цикл лекций Елены Шаповаловой «Христианские образы в западноевропейском искусстве»
Лектор: Елена Шаповалова, искусствовед, историк, доцент РГГУ
с 5 октября — цикл лекций Анны Нижник «Фрагменты истории феминизма»
Лектор: Анна Нижник, кандидат филологических наук, публицистка, гендерная исследовательница, доцент РГГУ
с 6 октября — цикл лекций Алексея Вдовина «Начало: Достоевский до "пятикнижия"»
Лектор: Алексей Вдовин, историк литературы, филолог, PhD по русской литературе, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ
с 7 октября — «Медленное чтение с Валерием Шубинским», лекции и обсуждения с группой
Лектор: Валерий Шубинский, литературовед, поэт, переводчик
с 1 ноября — цикл лекций Оксаны Васякиной «Пять имен отечественной феминистской поэзии»
Лектор: Оксана Васякина, поэтесса, писательница, куратор Школы литературных практик, лауреат первой степени премии «Лицей»
со 2 ноября — цикл лекций Алексея Муравьева «Восток за границами Византии: христианские культуры и народы Большого Востока»
Лектор: Алексей Муравьев, доктор исторических наук, доцент Школы истории и старший научный сотрудник Лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ
Все лекции проходят на платформе Zoom, они также будут доступны в записи. На каждой лекции запланировано время для вопросов слушателей и для обсуждения. Кроме того, доступны в записи лекционные курсы прошлого года.
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