 
17:19 21 сентября 2021Новости
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Лекторий «Симпосий» готовит шесть новых курсов

News_detailed_picture© symposion.academy

4 октября начинается осенний семестр гуманитарного онлайн-лектория «Симпосий». В программе шесть курсов по искусствоведению, истории и литературе.

Расписание:


Все лекции проходят на платформе Zoom, они также будут доступны в записи. На каждой лекции запланировано время для вопросов слушателей и для обсуждения. Кроме того, доступны в записи лекционные курсы прошлого года.



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