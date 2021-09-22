Лекторий «Симпосий» готовит шесть новых курсов

4 октября начинается осенний семестр гуманитарного онлайн-лектория «Симпосий». В программе шесть курсов по искусствоведению, истории и литературе.

Расписание:



Все лекции проходят на платформе Zoom, они также будут доступны в записи. На каждой лекции запланировано время для вопросов слушателей и для обсуждения. Кроме того, доступны в записи лекционные курсы прошлого года.







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