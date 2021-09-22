На «Винзаводе» пройдет маркет авторской фотокниги

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25 и 26 сентября в холле 6-го подъезда Центра современного искусства «Винзавод» в Москве будет проходить пятый маркет авторской фотокниги Fotobookmarket.
Маркет организуют ЦСИ «Винзавод», пространство «Союзпечать», издательство Treemedia и коллектив Russian Independent Selfpublished.
Участники маркета представят новинки и бестселлеры российской авторской фотокниги, а также авторскую тиражную фотографию и графику. Это работы в разных жанрах и ценовых диапазонах: от классики до contemporary art, от книги художника, уникального издания ручной работы до тиражных авторских фотокниг, зинов и отпечатков. Также в продаже будут книги по теории, истории и практике фотографии.
Главным событием маркета станет выставка номинантов конкурса Fotobookmarket Dummy Award 2021 и награждение его победителей.
В конкурсе приняли участие более ста фотографов из России, представивших на суд жюри фотокниги и фотозины.
В жюри конкурса входят куратор ЦСИ «Типография» Елена Ищенко, искусствовед и историк фотографии Ирина Толкачева, руководитель Академии Фотографика Екатерина Богачевская, фотокритик Ольга Бубич, главный редактор «Галереи Печати» Владимир Семенов, фотограф, преподаватель Школы Родченко Марго Овчаренко и другие фоторедакторы, издатели, кураторы, искусствоведы, преподаватели, дизайнеры, фотографы, художники.
Победители конкурса Fotobookmarket Dummy Award 2021 будут объявлены в двух номинациях: «Лучшая фотокнига» и «Лучщий фотозин». Победители получат возможность тиражного издания книги и зина. Объявление победителей состоится 25 сентября в 19:00.
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