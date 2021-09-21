«Мир на проводе» Фассбиндера покажут в летнем кинотеатре музея «Гараж»

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22 сентября в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» в публичной программе Garage Digital будет представлен двухсерийный научно-фантастический детективный триллер Райнера Вернера Фассбиндера «Мир на проводе» (Welt am Draht, 1973).
Начало в 20:00, билеты (350 рублей) — здесь. Фильм будет демонстрироваться на немецком языке с русскими субтитрами.
Как сообщает сайт Garage Digital, показ будет предварять московскую версию выставки «Мир на проводе», которая пройдет с 15 октября по 12 декабря онлайн на платформе Rhizome и офлайн в Hyundai Motorstudio (Москва).
«После загадочной смерти одного коллеги и бесследного исчезновения другого технический директор Института кибернетики и футорологии Фред Штиллер становится детективом поневоле и окунается в водоворот интриг в пророческом неонуаре Райнера Вернера Фассбиндера, предрекшем "Матрицу" и "Бегущего по лезвию"», — пишут организаторы показа.
«Единственный фантастический проект Фассбиндера и его второй сериал после неореалистической мыльной оперы "Восемь часов еще не день" (1972), "Мир на проводе" потрясает как новизной своих идей, так и эстетским визуальным решением. Актеры подчеркнуто неестественно, по-брехтовски играют среди замысловатых мизансцен из зеркал, проводов и футуристической техники. В центре повествования — суперкомпьютер "Симулакрон", содержащий виртуальную модель реальности, где живут искусственные личности, для которых этот мир вполне реален. Рассудок Штиллера дает трещину в тот момент, когда выясняется, что его собственный якобы реальный мир, вероятно, также является сгенерированным. Для Фассбиндера — во всех смыслах театрального режиссера, воспринимавшего жизнь как сцену, — концепция виртуальной реальности (в первую очередь формируемой самим кинематографом) как нельзя более актуальна».
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