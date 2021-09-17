Магазин винила в «Цветном» запускает музыкальную программу

© Found Record Store & Pizzeria / Instagram

18 сентября в Found Record Store & Pizzeria на 5-м этаже универмага «Цветной» в центре Москвы состоится первое большое событие, приуроченное к старту постоянной музыкальной программы в рамках концепции listening room, с диджей-сетами селекторов, экспериментальными лайвами и зарубежными букингами.

Начало в 14:00, вход свободный.

Как сообщают организаторы, до 21:00 в Found Record Store & Pizzeria будет проходить «настоящий диджейский мини-фестиваль в формате b2b, в лайнапе диджеи, коллекционеры и селекторы с прекрасным музыкальным вкусом и их любимые пластинки».

«День особого события был выбран не случайно — прямиком из Австралии наконец-то прибыл единственный недостающий элемент уникальной High End звуковой системы — роторный микшер Condesa. Долгожданный пульт кропотливо собирался вручную семь месяцев».

Расписание:

14:00 — Mira b2b Andys

15:00 — Andrey Kling b2b Koyil

16:00 — Holkin b2b Friend's Jacuzzi

17:00 — KrLow b2b Artem Krapivin

18:00 — Timur Omar b2b Shiny Boots

19:00 — Anya Karmanova b2b Lay-far

20:00 — Orange b2b Mark Schedrin



Параллельно с диджей-сетами пройдет мини-ярмарка винила, за которую отвечают Found, Enthusiast Records, Longpray, Тимур Омар и DIG.







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