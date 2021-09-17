Магазин винила в «Цветном» запускает музыкальную программу

Прошлое как школа для немых
Полина Барскова о книге Кати Петровской «Кажется Эстер»17 сентября 2021664
18 сентября в Found Record Store & Pizzeria на 5-м этаже универмага «Цветной» в центре Москвы состоится первое большое событие, приуроченное к старту постоянной музыкальной программы в рамках концепции listening room, с диджей-сетами селекторов, экспериментальными лайвами и зарубежными букингами.
Начало в 14:00, вход свободный.
Как сообщают организаторы, до 21:00 в Found Record Store & Pizzeria будет проходить «настоящий диджейский мини-фестиваль в формате b2b, в лайнапе диджеи, коллекционеры и селекторы с прекрасным музыкальным вкусом и их любимые пластинки».
«День особого события был выбран не случайно — прямиком из Австралии наконец-то прибыл единственный недостающий элемент уникальной High End звуковой системы — роторный микшер Condesa. Долгожданный пульт кропотливо собирался вручную семь месяцев».
Расписание:
Параллельно с диджей-сетами пройдет мини-ярмарка винила, за которую отвечают Found, Enthusiast Records, Longpray, Тимур Омар и DIG.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:27Магазин винила в «Цветном» запускает музыкальную программу
16:34Зеркальные инсталляции-исследования откроются в Петербурге и Москве
14:03«Москино» покажет экранизации швейцарских классиков
13:15Режиссерский дебют Алексея Чадова выйдет в широкий прокат в ноябре
12:54В Музее Москвы расскажут о московской берестяной грамоте XIV века
12:21«Мелодия» издала редкую запись Алексея Любимова
10:59В Шанинке представят два тома научного собрания сочинений Платонова
Вчера
17:58«Возвращение» возвращается
15:47Группа «АИГЕЛ» выступит на научно-популярном фестивале FestTechВсе новости
Полина Барскова о книге Кати Петровской «Кажется Эстер»17 сентября 2021664
«Кодекс немолчания»: горизонты феминистского активистского искусства16 сентября 20211172
Мини-сериал «Северные воды» как палимпсест, написанный поверх библиотеки приключений16 сентября 20211695
Майкл Горэм подробно разбирает столкновение разных публичных сфер в стране — на примере дискуссий вокруг работы Навального15 сентября 20212478
Московская рок-группа, которая ездит в этнографические экспедиции, делает концерты как спектакли и развивает свою экосистему15 сентября 20211670
Хрупкость и модернизм: главное зерно выставки «Музы Монпарнаса»14 сентября 20212722
Эвелина Руденко поговорила с журналистом Петром Маняхиным, который был признан иноагентом, и журналисткой Катей Арениной, которая была в инициативной группе медиастрайка «Нет иностранных агентов, есть журналисты»14 сентября 20212112
Мировая премьера фильма известного режиссера-документалиста об одной большой жизни. Его героиня — племянница Михоэлса, создававшая, помимо прочего, советское телевидение13 сентября 20216473
Анна Меликова о победителе и еще двух важных фильмах основного конкурса Мостры13 сентября 20213054
Правила философа Якова наращивают свой диаметр13 сентября 20212511
Экспериментальная лирика Моники Ринк плотно связана с опытом графических искусств12 сентября 20212854
Певица Саша Виноградова и виолончелистка Алина Ануфриенко — о совместном импровизационном альбоме «Око» и его терапевтическом эффекте10 сентября 20214158