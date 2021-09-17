Зеркальные инсталляции-исследования откроются в Петербурге и Москве

С 27 по 29 сентября параллельно на двух площадках пройдет эксперимент «Повтори мое имя». На территории петербургского культурного кластера «Севкабель Порт» и московского дизайн-завода «Флакон» будет выстроено по прозрачной комнате, в каждую из которых помещен человек, два промышленных робота-манипулятора и элементы повседневности, вырванные из контекста их привычного использования.

Инсталляция будет открыта для посещения в часы работы площадок — с 10:00 до 22:00. Билеты (от 600 рублей) продаются на сайте проекта.

Как сообщают авторы эксперимента, Дмитрий Масаидов, Илья Карпель и Мария Рожковская, он продлится около 80 часов, в течение которых перформеры круглосуточно находятся внутри инсталляции, проживают новый опыт, отказавшись от привычных моделей поведения.

В течение трех суток можно наблюдать за живой инсталляцией, за существованием человека и робота вне истории и контекста, за иной, непривычной нам, логикой коммуникации с реальностью, за интеграцией механического в живое и обратно.

Авторы переносят модель условной реальности, исследуя разрушение привычного логического восприятия и проживания действительности.

Пространство инсталляции будет полностью собрано из товаров с AliExpress.







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