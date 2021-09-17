«Москино» покажет экранизации швейцарских классиков

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С 22 сентября по 27 октября в кинотеатрах сети «Москино» будут проходить бесплатные показы программы «Швейцарские классики: Дюрренматт и Фриш». В нее вошли экранизации книг Фридриха Дюрренматта и Макса Фриша, а также документальные фильмы, посвященные их творчеству.
Как сообщает сайт «Москино», программа приурочена к дням рождения двух знаменитых швейцарских писателей. В этом году отмечаются 100-летие Фридриха Дюрренматта и 110-летие Макса Фриша.
«Посольство Швейцарии предоставило уникальный шанс посмотреть экранизации писателей и документальные фильмы про секреты их литературного мастерства», — отмечают организаторы показов.
В программе «Швейцарские классики: Дюрренматт и Фриш» восемь фильмов:
Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Вход на все сеансы свободный по предварительной регистрации.
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