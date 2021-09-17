«Москино» покажет экранизации швейцарских классиков

Кадр из фильма «До Москвы в один конец» © «Москино»

С 22 сентября по 27 октября в кинотеатрах сети «Москино» будут проходить бесплатные показы программы «Швейцарские классики: Дюрренматт и Фриш». В нее вошли экранизации книг Фридриха Дюрренматта и Макса Фриша, а также документальные фильмы, посвященные их творчеству.

Как сообщает сайт «Москино», программа приурочена к дням рождения двух знаменитых швейцарских писателей. В этом году отмечаются 100-летие Фридриха Дюрренматта и 110-летие Макса Фриша.

«Посольство Швейцарии предоставило уникальный шанс посмотреть экранизации писателей и документальные фильмы про секреты их литературного мастерства», — отмечают организаторы показов.

В программе «Швейцарские классики: Дюрренматт и Фриш» восемь фильмов:

«Гиены» (Hyènes, Швейцария-Франция, 1992), реж. Джибриль Дьоп Мамбети

«Судья и его палач» (Der Richter und sein Henker, ФРГ-Италия, 1975), реж. Максимилиан Шелл

«Правосудие» (Justiz, Германия-Швейцария, 1993), реж. Ганс В. Гайсендерффер

«До Москвы в один конец» (Moskau Einfach!, Швейцария, 2020), реж. Миша Левински

«Странник» (Homo Faber, Франция-Германия-Греция-Великобритания, 1991), реж. Фолькер Шлендорф

«Ночной разговор с палачом» (Россия, 2017), реж. Яков Сивченко

«Портрет планеты» (Portrait eines Planeten, Швейцария, 1984), реж. Шарлотта Керр

«Макс Фриш, гражданин» (Max Frisch, Citoyen, Швейцария, 2008), реж. Маттиас фон Гунтен



Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Вход на все сеансы свободный по предварительной регистрации.







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