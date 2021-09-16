Режиссерский дебют Алексея Чадова выйдет в широкий прокат в ноябре

© Sony Pictures Productions and Releasing

18 ноября компания Sony Pictures выпустит в широкий прокат в России экшен-драму «Своя война» — режиссерский дебют актера Алексея Чадова.

Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ.

Съемки фильма, в котором Алексей Чадов выступил в качестве режиссера и сценариста, а также исполнил главную роль, проходили летом и осенью 2020 года.

«Я давно ждал, искал материал для моего режиссерского дебюта, который бы меня зацепил, но ничего такого, от чего бы кружилась голова, не попадалось, — рассказывал Алексей Чадов. — В феврале прошлого года в Екатеринбурге я представлял фильм своего первого режиссtра, моего учителя Алексея Балабанова "Война" в рамках дней, посвященных его творчеству. Я видел перед собой молодых людей по 18–25 лет, которым этот фильм очень интересен, а "Войне" на секунду уже 19 лет. Мне чаще всего говорят спасибо за этот фильм. И поездка в Екатеринбург стала некой отправной точкой для написания этого сценария, мне захотелось рассказать историю человека, который вернулся с войны, но она для него не закончилась. Мир за это время особо не изменился, он по-прежнему хищный и война не заканчивается. Она всегда рядом. Два месяца я работал над сценарием, закончил первый драфт и отправил его Сергею Сельянову. Признаюсь честно, последний раз я так переживал на экзамене по мастерству актёра в театральном училище. Сценарий Сергею Михайловичу приглянулся, и мы стали плотно работать над ним дальше. Мне важно, что свой первый фильм как режиссер я снимаю с кинокомпанией СТВ, именно с ними я пришёл в кино и сыграл свою первую роль. Теперь новый вызов».

«Своя война» (Россия, 2021)

Производство: кинокомпания СТВ, кинокомпания 22, при поддержке Фонда кино

Продюсер: Сергей Сельянов

Режиссер: Алексей Чадов

Автор сценария: Алексей Чадов

Оператор-постановщик: Дмитрий Карначик

Художник-постановщик: Павел Новиков

Художник по костюмам: Алексей Камышев

В ролях: Алексей Чадов, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Виталий Кищенко, Джалил Асретов

Прокатный рейтинг: 16+



Синопсис: Иван давно вернулся с войны. Но война не отпускает его: он продолжает в нее играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон...





Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU