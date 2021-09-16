Режиссерский дебют Алексея Чадова выйдет в широкий прокат в ноябре

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18 ноября компания Sony Pictures выпустит в широкий прокат в России экшен-драму «Своя война» — режиссерский дебют актера Алексея Чадова.
Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ.
Съемки фильма, в котором Алексей Чадов выступил в качестве режиссера и сценариста, а также исполнил главную роль, проходили летом и осенью 2020 года.
«Я давно ждал, искал материал для моего режиссерского дебюта, который бы меня зацепил, но ничего такого, от чего бы кружилась голова, не попадалось, — рассказывал Алексей Чадов. — В феврале прошлого года в Екатеринбурге я представлял фильм своего первого режиссtра, моего учителя Алексея Балабанова "Война" в рамках дней, посвященных его творчеству. Я видел перед собой молодых людей по 18–25 лет, которым этот фильм очень интересен, а "Войне" на секунду уже 19 лет. Мне чаще всего говорят спасибо за этот фильм. И поездка в Екатеринбург стала некой отправной точкой для написания этого сценария, мне захотелось рассказать историю человека, который вернулся с войны, но она для него не закончилась. Мир за это время особо не изменился, он по-прежнему хищный и война не заканчивается. Она всегда рядом. Два месяца я работал над сценарием, закончил первый драфт и отправил его Сергею Сельянову. Признаюсь честно, последний раз я так переживал на экзамене по мастерству актёра в театральном училище. Сценарий Сергею Михайловичу приглянулся, и мы стали плотно работать над ним дальше. Мне важно, что свой первый фильм как режиссер я снимаю с кинокомпанией СТВ, именно с ними я пришёл в кино и сыграл свою первую роль. Теперь новый вызов».
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