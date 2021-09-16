В Музее Москвы расскажут о московской берестяной грамоте XIV века

Фрагмент 4-й берестяной грамоты. Москва, XIV век © Из коллекции Музея Москвы

22 сентября доктор исторических наук, заведующий отделом археологии Московской Руси в Институте археологии РАН Леонид Беляев прочитает в Музее Москвы лекцию, посвященную уникальной берестяной грамоте XIV века, последней из найденных в Москве.

Как сообщает сайт Музея Москвы, эта грамота — главный экспонат выставки «Четвертая берестяная», которая проходит в музее до 26 сентября.

Грамота была найдена в Зарядье в 2015 году участниками Московской археологической экспедиции ИА РАН под руководством Леонида Беляева. Найденные рядом предметы и данные палеографии (науки об истории письма) позволили исследователям точно датировать находку последней четвертью XIV века.

На лекции Леонид Беляев расскажет, как проходили раскопки и как удалось расшифровать текст грамоты, который шел не поперек волокон бересты, а вдоль: такой стандарт оформления письма был принят в Новгороде.







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