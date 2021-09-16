«Мелодия» издала редкую запись Алексея Любимова

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Фирма «Мелодия» впервые выпустила в цифровом формате историческую запись Алексея Любимова, которая была сделана в 1985 году на отреставрированном клавесине XVIII века.
«Алексей Любимов – выдающийся представитель нейгаузовской школы. Пианист, клавесинист, педагог, исследователь, он стал первопроходцем "аутентичного" направления в отечественном фортепианном искусстве, приложил огромные усилия для переоценки исполнительского подхода к музыке барокко и классицизма. Благодаря его подвижничеству обретали вторую жизнь и знаменитые инструменты. Так произошло и с клавесином, который звучит на этом альбоме», — говорится в аннотации к альбому на на сайте фирмы «Мелодия».
Клавесин был изготовлен в 1766 году в лондонской мастерской Бурката Шуди по заказу Иоганна Кристиана Баха, сына Иоганна Себастьяна Баха, для прусского короля Фридриха Великого. На нем играли и создавали свои сочинения сыновья Баха – Иоганн Кристиан и Карл Филипп Эммануэль. До 1943 года клавесин находился в Германии, а после войны был перевезен в Москву, в Музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки (ныне Музей музыки).
Долгие годы инструмент был в нерабочем состоянии и лишь в начале 1980-х годов, по инициативе Алексея Любимова, был отреставрирован и в 1985 году зазвучал вновь.
На альбоме записаны клавирные произведения И.С. Баха разных лет — ранние каприччио (в том числе известное «Каприччио на отъезд возлюбленного брата») и токката ми минор, а также сборники «Шесть маленьких прелюдий» и «Двенадцать маленьких прелюдий», созданные в Лейпциге.
Альбом «Бах: Каприччио, токката, маленькие прелюдии» доступен на Яндекс.Музыке, Apple Music, Spotify и других онлайн-площадках.
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