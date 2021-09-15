МАМТ выпустит в новом сезоне четыре мировые премьеры

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В своем новом, 103-м сезоне Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) представит около десяти новых спектаклей, в том числе четыре мировые премьеры.
Об этом руководство театра сообщило на пресс-конференции в ТАСС 15 сентября.
«Сезон начинаем с постановки Андрона Кончаловского "Отелло", сегодня и завтра — два спектакля», — рассказал художественный руководитель оперной труппы МАМТ Александр Титель.
Первая оперная премьера состоится в ноябре, «Риголетто» Верди станет режиссерским дебютом в опере Владимира Панкова. 27 и 28 ноября на Малой сцене будет представлен диптих по произведениям Достоевского — «Н.Ф.Б» по роману «Идиот» на музыку Владимира Кобекина и одноактная опера «Кроткая», написанная по заказу театра композитором Алексеем Курбатовым. «Это будет мировая премьера», — уточнил Александр Титель.
Также в театре, добавил он, пройдут режиссерские лаборатории, посвященные творчеству Достоевского, по итогам которых в декабре представят спектакль «Круг внимания».
В марте на Основной сцене ожидается премьера спектакля худрука оперной труппы МАМТ — оперетты Оффенбаха «Робинзон Крузо», которая никогда раньше не ставилась в России.
20 и 21 мая на Малой сцене выйдет опера «Письма Вермееру» Луи Андриссена на либретто Питера Гринуэя в постановке Алексея Смирнова. Кроме того, в конце января в репертуар театра вернется опера Мусоргского «Хованщина» в постановке Александра Тителя.
Три премьеры анонсировал художественный руководитель балетной труппы МАМТ Лоран Илер.
Это балет Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке молодого хореографа Максима Севагина и режиссера Константина Богомолова, который будет представлен в октябре.
Еще две премьеры будут показаны на Основной сцене в 2022 году: постановка хореографа Андрея Кайдановского «Birthday Party» и одноактный балет в хореографии израильского балетмейстера Шарон Эяль.
В репертуар театра вернутся спектакли «Призрачный бал» и «Сильфида» в постановке французского реставратора старинной хореографии Пьера Лакотта. Возобновлять балет будет Лоран Илер.
По словам генерального директора МАМТ Андрея Борисова, театр продлил контракт с Лораном Илером на три года. «Мы с большим удовольствием работаем в одной команде. Он остается с нами», — сказал Борисов.
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