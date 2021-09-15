В Москве впервые пройдет выставка объединения «Инженеры искусств»

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17 сентября в галерее «ГУМ-Red-Line» на Красной площади в Москве открывается выставка «Школа инженеров искусства. Вдали от равновесия». Она представит тридцатилетний срез творчества петербургского андеграундного художественного объединения «Инженеры искусств».
Об этом сообщает сайт галереи «ГУМ-Red-Line». Кураторы выставки — Николай Маргиев и Екатерина Юшкевич.
Основанная в 1989 году школа «Инженеры искусств» объединяет Инала Савченкова, Франца Родвальта, Сергея Енькова, Григория Стрельникова и Владислава Балаклейского.
Участники объединения стремятся к созданию универсального художественного языка через эстетический анализ окружающего мира и применение средств искусства для познания научно-технических открытий, гуманитарных наук, философии и медицины.
Свой метод художники назвали петербургским постреализмом. Работы школы отличает многообразие техник, коллажность и интерес к физическим свойствам материалов: масляных и акриловых красок, грунта, холстов, бумаги, пластика, пенопласта, фотографии, видеокадра.
«Инженеры искусств» тесно вплетены в историю петербургского андеграунда: они выставлялись в коллективных проектах «Новых художников», участвовали в оформлении первых в России технорейвов, были частью перформансов «Поп-механики» Сергея Курёхина. Сегодня участники объединения работают совместно и приглашают к участию новых членов — как художников, так и представителей других проектов — проводят выставки в России и за рубежом.
Один из основателей объединения Инал Савченков сегодня разрабатывает новые подходы к живописи. Его младший брат Сергей Еньков сотрудничает с крупнейшими российскими театральными и музейными институциями, в том числе с Большим театром и ЦВЗ «Манеж». Живущий в Берлине Франц Родвальт как художник-скульптор активно работает с известными голливудскими режиссерами, среди которых братья Вачовски, Квентин Тарантино, Уэс Андерсон, Терри Гиллиам.
Выставка «Школа инженеров искусства. Вдали от равновесия» в галерее «ГУМ-Red-Line» продлится до 20 ноября.
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