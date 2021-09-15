Открыт набор на последний год исследовательской программы The Terraforming

До 7 ноября Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» принимает заявки на участие в исследовательской программе The Terraforming 2022. Набор станет последним в трехлетнем исследовательском цикле, посвященном преобразованию городов, технологий и экосистем Земли.

Как сообщает пресс-служба института «Стрелка», 13 сентября программный директор института, американский писатель, философ, теоретик дизайна и архитектуры Бенджамин Браттон представил темы нового года, объявил приглашенных преподавателей и формат обучения в 2022 году.

В центре программы 2022 года четыре новые темы: «Искусственная среда», «Астрополитика», «Синтетический/Пространственный материализм» и «Планетарный разум».

К основному составу преподавателей, в который входят преподаватель Университета Западного Лондона, философ, участница феминистского коллектива Laboria Cuboniks Хелен Хестер, доцент кафедры ландшафтной архитектуры Гарвардской высшей школы дизайна Роберт Петрушко и другие специалисты, присоединятся приглашенные эксперты из мира архитектуры, науки, инженерии, философии и дизайна. Среди них архитектор, доцент в школе Купер-Юнион в Нью-Йорке Лидия Каллиполити, немецко-американской антрополог, директор-основатель программы «Трансформация человека» в Институте Берггрюна в Лос-Анджелесе Тобиас Рис, вице-президент Google Research Блез Агуэра Аркас, креативный директор биотехнологической компании Ginkgo Bioworks Кристина Агапакис и индийско-американский писатель и консультант Венкатеш Рао.

Новым станет и формат обучения. The Terraforming 2022 начнется с выездного исследовательского модуля, продолжится онлайн-семинарами, а завершающие три месяца участники проведут вместе офлайн в институте «Стрелка». Город релокации программы будет объявлен позднее.

К обучению приглашаются 30 молодых российских и зарубежных исследователей с опытом работы в области архитектуры, урбанистки, цифровых медиа, интерактивного дизайна, компьютерных технологий, социальных наук и других областей.

Бесплатное обучение на программе The Terraforming 2022 начнется в феврале 2022 года и продлится 5 месяцев.

Получить дополнительную информацию и подать заявку на обучение можно на странице программы The Terraforming







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