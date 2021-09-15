В Нижнем Новгороде покажут работы из коллекции ММОМА

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23 сентября в Волго-Вятском филиале ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) откроется выставка «Неназываемое», на которой будут представлены избранные работы из собрания Московского музея современного искусства (MMOMA).
Как сообщает сайт ММОМА, тематика выставки и ее специфика сформировывались в процессе диалога с художественным сообществом Нижнего Новгорода. Сам город, его история и особая атмосфера задали направление к размышлениям о связи между коллекцией музея и локальным контекстом.
ММОМА предоставит для выставки в Арсенале работы более 30 художников и художественных объединений. В проекте также участвуют нижегородские художники Антон Мороков, Андрей Оленев, Иван Серый, Яков Хорев, Владимир Чернышев и Your Mum’s Knight.
Экспозиция состоит из трех блоков, каждому из которых будет выделено по одному залу: «археология неназываемого», «зыбкое пространство», «действие/неподвижность».
Через художественные произведения кураторы Ольга Турчина и Анастасия Нефедова рассматривают различные аспекты «неназываемого»: моменты его зарождения в качестве явления и понятия, формы его воплощения, места обитания и практики, через которые к нему обращаются различные авторы. Исследуя пограничные территории, художники улавливают разнообразные голоса, точки напряжения, давая им возможность быть услышанными и прочувствованными.
В проекте, который будет представлен в Арсенале, речь идет о неназываемом, так остро ощущаемом сегодня — тревожащем и настораживающем своей неизведанностью. Подобная неопределенность в одних случаях провоцирует непонимание и отторжение, а в других — страх и оцепенение. Задаваясь вопросами о природе неназываемого, причинах возникновения и роли в настоящем, кураторы прослеживают следы его присутствия в ключевых произведениях XX–XXI столетий из коллекции ММОМА.
Выставка «Неназываемое» в нижегородском Арсенале продлится до 20 февраля 2022 года.
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