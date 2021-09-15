Анна Виленская проведет в «Зарядье» концерт цикла «Я — композитор!»

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18 сентября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится концерт цикла «Я – композитор!», программу которого составил современный композитор Эльмир Низамов. Ведущая вечера – руководитель Открытого музыкального лектория в Петербурге, автор курсов по теории музыки, редактор Союза композиторов России, композитор Анна Виленская.
Об этом сообщает сайт зала «Зарядье». В концерте примут участие московский оркестр OpensoundOrchestra и солистка оперной труппы Большого театра Альбина Латипова (сопрано).
Герои цикла «Я — композитор!» — современные российские авторы, которые составляют программу из собственных сочинений и любимой музыки прошлых столетий.
Эльмир Низамов — один из наиболее востребованных композиторов современного Татарстана. Он пишет оперы и музыку к театральным спектаклям, большие симфонические партитуры, камерные произведения, киномузыку и эстрадные песни. Спектакли с его музыкой были не раз номинированы на премию «Золотая маска», а мюзикл «Алтын Казан» стал первым татарским мюзиклом, показанным в Москве и Нью-Йорке.
Композитор стажировался в венском Шенберг-Центре и принимал участие в Международной академии молодых композиторов в Чайковском, преподает в Казанской консерватории.
Как отмечают организаторы концерта 18 сентября, в его программе музыка Эльмира Низамова вступит в диалог с партитурами композиторов разных эпох: Кончерто гроссо Корелли, созданный в XVII веке, стал моделью для одноименного произведения татарского автора, а «Aroura» Ксенакиса — «ключ» для современных композиторских приемов в партитурах Низамова.
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