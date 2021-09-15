Петербургская филармония откроет сезон Седьмой симфонией Шостаковича

© Из фондов библиотеки Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича

25 сентября откроется новый, 101-й сезон Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича. В день рождения композитора в Большом зале филармонии прозвучит его Симфония №7 «Ленинградская», впервые исполненная в осажденном городе летом 1942 года.

На концерте открытия сезона выступит Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии под управлением Николая Алексеева.

«История создания и исполнения Седьмой симфонии неотделима от истории Ленинграда-Петербурга, филармонии и ее симфонических коллективов: ленинградскую премьеру сочинения уже почти восемьдесят лет назад ценой невероятных усилий осуществили изможденные блокадой и войной, частично специально возвращенные с фронта музыканты Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета, ныне известного публике как Академический симфонический оркестр филармонии, за его пультом стоял Карл Элиасберг», — напоминает пресс-служба Петербургской филармонии, отмечая, что 2021 год — это год 80-летия начала блокады Ленинграда.

«Тот далекий концерт в осажденном городе состоялся 9 августа 1942 года и стал символом подлинного мужества и силы духа. Несмотря на опасность авиаударов, в Большом зале филармонии был включен свет, хрусталь люстр сверкал пронзительно и торжественно, выступление транслировалось из переполненного зала на улицы Ленинграда и за его пределы, безопасность музыкантов и слушателей обеспечивал огонь артиллерии Ленинградского военного округа».

Новый сезон Петербургской филармонии, как и предыдущий, пройдет под знаком ее 100-летия. Положение об основании филармонии было подписано наркомом просвещения Анатолием Луначарским 13 мая 1921 года, а менее чем через месяц, 12 июня 1921 года, состоялся первый в ее истории концерт.







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