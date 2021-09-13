 
16:19 13 сентября 2021Новости
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Награждены лучшие российские сериалы

News_detailed_picture© Российский фестиваль телесериалов «Пилот»

12 сентября в Иваново завершился III Российский фестиваль телесериалов «Пилот». По мнению жюри фестиваля, лучшим сериалом стал «Sold Out» Ивана Плечева. Зрители отдали предпочтению сериалу «Стрим» Рустама Ильясова.

Остальные призы фестиваля «Пилот» получили:

  • Приз за лучший сценарий — Ришат Мухтаров («Стрим»)
  • Приз за лучшую режиссуру — Анна Пармас («Исправление и наказание»)
  • Приз за лучшую женскую роль — Кристина Кучеренко («Моя большая тайна»)
  • Приз за лучшую мужскую роль — Евгений Стычкин («Вне себя»)
  • Спецприз «За мастерское смешение жанров» — «Отец Сергий», реж. Кирилл Кузин
  • Диплом «Самый ожидаемый проект» — «Сказки Пушкина. Для взрослых»
  • Диплом за лучшие роли второго плана — Иван Макаревич (несколько ролей в разных сериалах)


Фестиваль сериалов «Пилот» учрежден для содействия развитию жанра российского сериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса.

Президент фестиваля — кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский, генеральный продюсер — актриса Светлана Дрыга, программный директор — Егор Москвитин.



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