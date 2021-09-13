Награждены лучшие российские сериалы
© Российский фестиваль телесериалов «Пилот»
12 сентября в Иваново завершился III Российский фестиваль телесериалов «Пилот». По мнению жюри фестиваля, лучшим сериалом стал «Sold Out» Ивана Плечева. Зрители отдали предпочтению сериалу «Стрим» Рустама Ильясова.
Остальные призы фестиваля «Пилот» получили:
- Приз за лучший сценарий — Ришат Мухтаров («Стрим»)
- Приз за лучшую режиссуру — Анна Пармас («Исправление и наказание»)
- Приз за лучшую женскую роль — Кристина Кучеренко («Моя большая тайна»)
- Приз за лучшую мужскую роль — Евгений Стычкин («Вне себя»)
- Спецприз «За мастерское смешение жанров» — «Отец Сергий», реж. Кирилл Кузин
- Диплом «Самый ожидаемый проект» — «Сказки Пушкина. Для взрослых»
- Диплом за лучшие роли второго плана — Иван Макаревич (несколько ролей в разных сериалах)
Фестиваль сериалов «Пилот» учрежден для содействия развитию жанра российского сериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса.
Президент фестиваля — кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский, генеральный продюсер — актриса Светлана Дрыга, программный директор — Егор Москвитин.
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