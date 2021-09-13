В КЦ ЗИЛ пройдут вечера современного танца и перформанса

© Культурный центр ЗИЛ

14 и 15 сентября в зале-конструкторе Культурного центра ЗИЛ будет проходить открытый сценический показ экспериментальных работ современного танца, созданных участниками Резиденции для танц-художников.

Начало в 19:00, вход бесплатный по регистрации.

Как сообщает сайт КЦ ЗИЛ, показы пройдут в формате work-in-progress.

В своей работе Аня Толстухина размышляет о новой коллективности, Алина Долженко работает с семейным видеоархивом, Ася Кузичкина приглашает разделить с ней опыт постфаталистической танцевальной игры-инициации.

Тема работы Оли Кабиной и Лены Шевченко связана со зрителем, как с активным участником процесса, даже если он сидит в зрительном зале, а перформанс не предполагает интерактивности. Авторы задаются вопросами: как мы влияем на зрителя и как зритель влияет на нас.

«Всё, что меня интересует, это эффект медитации; не визуальный эффект, а эффект, который воздействует на мозг, на самоощущение. Мне хотелось уйти от пафоса, накрадывающегося на вышесказанные слова, и непринужденно для зрителей сделать сеанс медитации», — говорит о своем перформансе Андрей Тихонов.

Кураторы Резиденции для танц-художников: Даша Плохова, Анастасия Прошутинская, Саша Портянникова, Полина Пхор.

Участники: Елизавета Назарова и Андрей Петрушенков, Алина Долженко, Аня Толстухина, Оля Кабина и Лена Шевченко, Андрей Тихонов, Ася Кузичкина.







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