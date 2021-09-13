Stravinsky.online начинает серию интервью с российскими музыкантами

Проект открывает интервью с композитором Еленой Фирсовой © Stravinsky.online

Cайт Stravinsky.online при поддержке Союза композиторов России запускает проект «Старшее поколение». На сайте будут еженедельно выходить интервью с мэтрами современной музыки об их профессиональном пути, творческой жизни настоящего и об отношении к музыке их поколения и наших дней.

Как сообщает Stravinsky.online, в первом сезоне проекта выйдет 12 больших интервью с музыкантами из Москвы, Петербурга, Киева и Лондона. Молодые авторы из команды сайта будут беседовать с четырьмя композиторами, четырьмя музыковедами и четырьмя исполнителями.

По словам куратора проекта «Старшее поколение» Елизавета Згирская, в целом планируется провести около 50 интервью.

«Мы попробуем отразить как биографические факты, ранее неизвестные, так и частные темы и отношение героев наших публикаций к современной музыкальной жизни в стране, — говорит куратор. — Итогом должен стать полноценный срез эпохи, рассказанный через личные истории ее героев».

Сегодня, 13 сентября, в проекте «Старшее поколение» вышла беседа Марата Ингельдеева с живущей в Великобритании композитором Еленой Фирсовой, которой в прошлом году исполнилось 70 лет.

«Это один из самых масштабных и в чем-то самый важный проект "Стравинского", — считает шеф-редактор Stravinsky.online Владислав Тарнопольский. — Сегодня в медийном поле присутствуют в основном композиторы среднего поколения и некоторые молодые авторы, участвующие в междисциплинарных проектах и/или активно ведущие соцсети. Но значительная часть мэтров, менее вовлеченных в повседневную светско-концертную жизнь, оказывается просто вне зоны видимости: их музыка почти не звучит, у них годами не берут интервью. Хотя многим из них есть что рассказать. Нам кажется правильным констатировать эту ситуацию информационного "эйджизма" и начать её преодолевать — в формате диалога поколений».







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