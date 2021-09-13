В Самаре открылись муралы художников Samara Ground Art Festival 2021

12 сентября, в День города в Самаре состоялось официальное открытие муралов, авторами которых стали уличные художники проекта Samara Ground Art Festival 2021.

Как сообщают организаторы Samara Ground Art Festival 2021, большинство работ находятся в центре города: на Галактионовской, 2 (Cobre, Андрес Иглесиас), на Галактионовской, 37 (Мария Хардикова), на Ленинградской, 70 (Миша Most), на Льва Толстого, 82 (L7Matrix, Луис Густаво Мартинс), на Пушкина, 195 (Павел Orez), на Маяковского, 20 (Алексей Кислов), на Первомайской, 25 (Роман Мураткин), на площади Сельского хозяйства (Покрас Лампас) и в сквере на четвертой очереди набережной (Антонина Фатхуллина).

За пределами центра — на доме 260 по улице Кирова — мурал создали Денис Вертиго, Арт-Абстрактов и Клаус.

Также на маршрут №1 вышел трамвай, расписанный художником SAV45 (Вячеслав Гунин).

По некоторым адресам можно было встретить самих авторов муралов. Так, на площади Сельского хозяйства со зрителями встретился каллиграф Покрас Лампас. Кроме того, на Галактионовской, 37 выступила оперная певица Надежда Сорокина, а у дома 20 по улице Маяковского — балалаечник Дмитрий Буцыков.







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