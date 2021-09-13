Более десяти премьер представит Театр наций в новом сезоне

© Предоставлено пресс-службой Театра наций

В сезоне 2021/2022 в афише Театре наций появятся более десяти новых спектаклей, в том числе «На всякого мудреца» Константина Богомолова, «Мастер и Маргарита» Робера Лепажа и «Кабаре» Евгения Писарева.

Об этом сообщает пресс-служба Театра наций.

«Мы продолжаем работать и искать интересный материал, делать открытия, вести переговоры с иностранными режиссерами. И в новом сезоне снова будем исследовать театр самыми разными способами», — цитируют в пресс-службе художественного руководителя театра Евгения Миронова.

«Это касается и творческих лабораторий в Новом пространстве Театра наций, которое мы планируем отдать на откуп молодым режиссерам. И двух основных сцен. На них мы дадим возможность очень разным мастерам обратиться к классике: более традиционный взгляд покажет Робер Лепаж на примере "Мастера и Маргариты", а современный — Константин Богомолов, работающий над спектаклем по комедии Островского, и Марат Гацалов, который вместе с драматургом Михаилом Дурненковым будут исследовать Чехова. Кроме того, мы любим музыкальный театр, и несмотря на уже большое количество музыкальных спектаклей, никак не можем успокоиться. Мы добились разрешения на постановку легендарного мюзикла "Кабаре", и Евгений Писарев сделает нам этот подарок к концу сезона», — говорит Евгений Миронов.

Кроме того, к работе над новыми постановками приступят Марина Брусникина, Никита Гриншпун, Марат Гацалов и Дмитрий Сердюк.

В Новом пространстве Театра наций будут показаны результаты режиссерской лаборатории программы «Достоевский 200», посвященной двухсотлетию Ф.М. Достоевского. В лаборатории принимают участие семь молодых режиссеров: Михаил Милькис, Илья Мощицкий, Никита Кобелев, Евгений Маленчев, Анна Синельникова, Регина Саттарова, Канако Судзуки.

В новом сезоне Театр наций проведет два крупных региональных фестиваля: Фестиваль театров малых городов России, который в 2022 году состоится в Нижнем Тагиле, и Театр наций FEST в Тобольске. В Томске будет организован День уличных театров. В рамках Федеральной программы поддержки театров малых городов при содействии Министерства культуры РФ в Новокузнецке, Елабуге, Керчи, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Александрове и Волжском будут проведены выездные творческие лаборатории по современной драматургии.

В гастрольных планах Театра наций в сезоне 2021/2022 поездки в Пермь (там будут показаны спектакли «Метод Гренхольма», «Fарс-мажорный концерт для драматических артистов и оркестра»), Балашов («Наше всё... Нодар Думбадзе»), Владивосток («Дядя Ваня»), Нижневартовск («Наше всё... Ахматова. Свидетель»), Старый Оскол, Губкин, Железногорск, Новотроицк («Наше всё... Тургенев. Метафизика любви»), Петербург («Иранская конференция», «Ходжа Насреддин»), а также в Таллин и Ригу («Иранская конференция», «Горбачев»).







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