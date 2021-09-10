«Музыкальное обозрение» проведет в Саратове фестиваль «Сотворчество»

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С 13 по 23 сентября в Саратове пройдет фестиваль «Сотворчество», организованный газетой «Музыкальное обозрение» совместно с Саратовской филармонией имени А.Г. Шнитке и Саратовской консерваторией имени Л.В. Собинова. Художественный руководитель фестиваля – главный редактор «Музыкального обозрения» Андрей Устинов.
Как сообщают организаторы фестиваля «Сотворчество», импульсом к его проведению стали коллективные сочинения, инициированные «Музыкальным обозрением».
Два из них будет исполнены на концертах открытия и закрытия фестиваля: «Посвящение. К 100-летию Д.Д. Шостаковича» и «Liberta / МО / 30 / 2019/2021».
На фестивале также прозвуччат произведения из «OPUS 32» — эксклюзивного проекта «Музыкального обозрения», порядковый номер которого соответствует году издания газеты, и сочинения Софии Губайдулиной, которой 24 октября исполнится 90 лет.
Кроме того, в программе фестиваля творческие встречи, лекции и мастер-классы его участников, выставка саратовских художников «Взаимодействие» и конференция «Opus corporate», посвященная исследованию темы сотворчества, актуальным вопросам взаимодействия коллективного и индивидуального в искусстве и творчестве, определению понятия «коллективного творчества» в наше время. Конференцию проводят совместно газета «Музыкальное обозрение», Саратовская и Московская консерватории.
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