Ретроспектива Андрея Красулина пройдет в ММОМА

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5 октября в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется большая ретроспективная выставка «Практика, процесс, срез» классика отечественного современного искусства Андрея Красулина.
Как сообщает пресс-служба галереи pop/off/art, при поддержке которой проводится выставка, в экспозиции впервые последовательно будет показано развитие художественного языка Андрея Красулина — от ранних скульптур 1960-х до более поздних живописных и графических работ.
Выставка позволит проследить эволюцию творческого метода художника, продемонстрировав его важнейшие ранние работы, эскизы памятников в городской среде, значительные выставочные проекты, а также работы, выполненные специально для выставки.
Кураторы выставки — Дмитрий Пошвин, Мария Доронина и Серафима Кострова.
Выставка Андрея Красулина «Практика, процесс, срез» в ММОМА продлится до 21 ноября.
Андрей Красулин родился в 1934 году в Москве. В 1953–1960 годах обучался монументальной и декоративной скульптуре в Московском высшем художественно-промышленном училище (ныне МГХПА имени С.Г. Строганова).
В советские и постсоветские годы Андрей Красулин много работал в содружестве с близкими ему по воззрениям архитекторами, в том числе над государственными заказами: в основном это барельефы в театральных вестибюлях и публичная скульптура, часто мемориальная, обладающая не типичными для того времени абстрактными формами. Наиболее активное участие в выставках начал принимать после распада Советского Союза — выставки Андрея Красулина неоднократно проходили крупнейших музейных институциях России и Европы.
Работы художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, региональных художественных музеев России и в коллекции Музея Людвига (Ахен, Германия).
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