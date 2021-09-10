Марианна Пиццолато выступит на московском концерте фестиваля «Опера Априори»

Марианна Пиццолато © Mapi Rizzo / Apriori Arts Agency

6 октября в Бетховенском зале Большого театра состоится концерт VIII Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори» с участием меццо-сопрано Марианны Пиццолато (Италия) и пианистки Варвары Мягковой (Россия).

В программе концерта «Итальянские песни» (1827–1832) Михаила Ивановича Глинки.

«Эти произведения, написанные на тексты известных оперных либреттистов Пьетро Метастазио и Феличе Романи, без преувеличения можно назвать "русским бельканто", и удаются они, как правило, тем певцам, которые прекрасно исполняют музыку Россини, Беллини, Доницетти», — отмечают организаторы концерта.

Также на московском концерте прозвучит редко исполняющаяся кантата Джоакино Россини «Жанна д’Арк» (1832). Она была написана для голоса в сопровождении фортепиано, оркестровую версию сделал современный итальянский композитор Сальваторе Шаррино.

Дополнят программу сонаты Доменико Скарлатти и пьесы Глинки в исполнении Варвары Мягковой.

Концерт пройдет при поддержке Итальянского института культуры в Москве







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