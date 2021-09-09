The Art Newspaper Russia представит в Москве фестиваль фильмов об искусстве

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С 14 по 21 сентября в Москве пройдет пятый фестиваль фильмов об искусстве, который проводит газета The Art Newspaper Russia.
Ежегодный фестиваль The Art Newspaper Russia Film Festival проводится по инициативе издателя The Art Newspaper Инны Баженовой с 2017 года. На нам демонстрируются новые игровые и документальные фильмы — победители и участники Каннского фестиваля, Берлинале, Sundance, TriBeCa, ММКФ и других кинофестивалей. В течение недели в кинотеатрах и музеях проходят ежедневные кинопоказы, встречи с режиссерами и продюсерами, обсуждения фильмов знаменитыми кино- и арт-критиками.
В этом году площадками The Art Newspaper Russia Film Festival станут летний кинотеатр Garage Screen и лекторий Музея современного искусства «Гараж», кинотеатры «Иллюзион», «Пионер» и «Художественный», Центр документального кино, а также музейные кинотеатры в Государственной Третьяковской галерее и Мультимедиа Арт Музее, Москва.
В программе фестиваля представлены разные жанры современного кино об искусстве — от криминальных историй из мира арт-бизнеса до ностальгических путешествий и исследования влияния аниме на мировой кинематограф.
Фильмы The Art Newspaper Russia Film Festival 2021:
Расписание показов и подробная информация о фильмах программы приводятся на сайте фестиваля.
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