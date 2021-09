Российские СМИ проводят акцию солидарности с «иностранными агентами»

Сегодня, 8 сентября, в Международной день журналистской солидарности десятки российских медиа присоединились к акции «Нет иноагентов, есть журналисты» в поддержку СМИ и журналистов, объявленных в России «иностранными агентами».

Как сообщает «Медиазона», в течение дня на сайтах и в сосцетях СМИ, которые участвуют в акции, публикуются плашки, похожие на те, которые Министерство юстиции РФ обязывает публиковать СМИ–иноагенты.

Среди участников акции «Медиазона», «Новая газета», «Холод», ТВ2, Republic, It's my city, ROMB, Sota, «Дискурс», MR7, The Vyshka, «Бумага», «Черновик», «Тайга.инфо», DOXA, The Bell, «Закс.ру», Reminder, «Довод», «Адвокатская улица», «Люди Байкала», «Новый проспект», 7×7, «Юга.ру», «Свободные медиа», «Псковская губерния», «МОХ», «Стол», OCCRP, «Весьма», «Не перебивай», «Уроки истории», Znak.com, Wonderzine, The Village, «ОВД-Инфо», «Троицкий вариант — Наука», «Либо/Либо», «НОРМ», «Самокатус», «МедМедМедиа».

Также к акции «Нет иноагентов, есть журналисты» присоединились медиа, объявленные иноагентами, такие как «Медуза»*, «Дождь»* и «Важные истории»*.



*Внесены Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента







