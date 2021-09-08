Алексей Гориболь отметит юбилей в «Зарядье»

© Московский концертный зал «Зарядье»

9 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится юбилейный вечер пианиста Алексея Гориболя.

Как сообщают организаторы, в первом отделении гала-концерта «Избранное» Алексей Гориболь предстанет в роли солиста, ансамблиста, концертмейстера.

Вместе с ним выступят известные музыканты, с которыми Алексея Гориболя связывают многие годы совместного творчества — Полина Осетинская (фортепиано), Александр Тростянский (скрипка), Рустам Комачков (виолончель), певицы Олеся Петрова (меццо-сопрано), Наталья Петрожицкая (сопрано), Альбина Латипова (сопрано), а также молодой певец Олег Крикун (тенор). Прозвучат произведения Моцарта, Малера, Шумана, Чайковского.

Во втором отделении Алексей Гориболь вместе с певицей Ольгой Дзусовой исполнит два монолога Микаэла Таривердиева.

Также в программе «Ноктюрн» Леонида Десятникова из фильма Алексея Учителя «Мания Жизели» в хореографической трактовке Максима Севагина, «Белый романс» Александра Чайковского, фрагменты музыкально-поэтических программ Алексея Гориболя с Ингеборгой Дапкунайте Сати Спиваковой и Владимиром Кошевым.

Хореографическую миниатюру Михаила Фокина «Лебедь» исполнит балерина Диана Вишнева.

Завершат юбилейный вечер две транскрипции Леонида Десятникова популярных танго — «Счастье мое» и «Утомленное солнце».







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