Музей МХАТ и «Роза Азора» готовят выставку о творческих династиях

М.П. Лилина, К.С. Станиславский с сыном Игорем и дочерью Кирой. Любимовка, 1903 © Фото из фондов Музея МХАТ

15 сентября в Доме-музее К.С. Станиславского в Москве откроется выставка «Фамильные драгоценности», посвященная творческим династиям, – совместный проект Музея МХАТ и галереи «Роза Азора».

Об этом сообщает сайт Музея МХАТ.

«В старинные стены цокольного этажа, представляющего собой палаты конца XVII века, атмосферу своего дома временно переносит семья художников – Игорь Гурович, Лиза Ольшанская, Миша Гурович и Лиза Федермессер. Каждый член семейства работает отдельно, создает свой мир, строит собственную артистическую карьеру. Никогда прежде они, делающие самые разные вещи, не выступали вместе, в одном выставочном пространстве. Выставка в Доме-музее К.С. Станиславского станет первым опытом», — говорится в описании проекта.

«В экспозиции также будут представлены реликвии семьи Константина Станиславского, который поселился в Леонтьевском переулке в 1921 году. Здесь в Онегинском зале он репетировал с актерами Оперной студии, встречал гостей, здесь жила семья режиссера, его жена, актриса МХАТ Мария Лилина, дочь Кира. Посетители смогут увидеть архивные фотографии, а также графические работы из фондов Музея МХАТ».

Кураторы выставки — Любовь Шакс и Наталья Сидорова.

Выставка «Фамильные драгоценности» в Доме-музее К.С. Станиславского продлится до 21 октября.







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