Книгу Феликса Новикова представят в Музее архитектуры

© Издательство «Кучково поле Музеон»

9 сентября в лектории флигеля «Руина» в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева состоится презентация книги архитектора, историка и публициста Феликса Новикова «Образы советской архитектуры», которая недавно вышла в издательстве «Кучково поле Музеон».

Начало в 19:00, вход бесплатный по регистрации.

Книгу представит сам автор, а также специалисты по советской архитектуре.

На презентации будет возможность приобрести издание по цене 1200 рублей.

«Книга Феликса Новикова выполнена в редком для архитектуроведении жанре — эссе. Перед нами своеобразный авторский взгляд на роль и место советской архитектуры в общемировом культурном движении и попытка выстроить условный ряд из выдающихся произведений, созданных в Советском Союзе, подводящий, по мнению автора, "итоги его архитектурной деятельности", — говорится в аннотации на странице издательства «Кучково поле Музеон». — 247 архитектурных объектов практически из всех республик Советского Союза дают представление об уникальности и многообразии архитектурного наследия СССР».

«Автор был активным действующим архитектором в течение более сорока лет, то есть является для нас одним из выразителей целого поколения архитекторов советского модернизма 1950-х — 1990-х годов. Он расставляет акценты и обращает наше внимание в книге на те события, которые являлись знаковыми для его ровесников, снабжает комментариями своих современников выбранные для показа архитектурные объекты».







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