«Мемориал» представит выставку «Андрей Сахаров — академик совести»

9 сентября в холле Международного Мемориала* в Москве откроется выставка «Андрей Сахаров – академик совести», основанная на графическом романе художницы и картографа Кати Гущиной.

Об этом сообщает сайт Международного Мемориала.

Катя Гущина работает с тревелбуками, комиксами, графическими романами, иллюстрирует экспедиции. Художница родилась в Нижнем Новгороде, в 2017 году закончила бакалавриат НИУ ВШЭ по специальности «графический дизайн». В том же году вышла ее первая книга — «Сумасшедший год», посвященная поездке в Иран, в 2018-м — тревелбук «Москва — Владивосток» про путешествие по Транссибу. Сейчас готовится к изданию третья книга, иллюстрированная биография «100 причин, почему плачет Лев Толстой».

В 2021 году Катя Гущина защитила в НИУ ВШЭ магистерскую работу — графический роман про Андрея Сахарова, выполненный в технике сухой иглы; именно эта работа и представлена на выставке.

Выставка «Андрей Сахаров — академик совести» в Международном Мемориале продлится до 23 ноября.



*4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента»







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