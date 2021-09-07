«Мелодия» выпустила пластинку Майи Кристалинской

На фирме «Мелодия» вышла виниловая пластинка с записями эстрадной певицы Майи Кристалинской.

Как сообщает сайт фирмы «Мелодия», пластинка продолжает проект по изданию на виниле советской эстрадной музыки, в котором ранее были выпущены альбомы Анны Герман, Муслима Магомаева и Александры Пахмутовой.

На альбоме «Поет Майя Кристалинская» собраны студийные записи 1962–1975 годов.

«Песни Эдуарда Колмановского, Аркадия Островского, Эдди Рознера, Булата Окуджавы, Александры Пахмутовой, Юрия Левитина, Арно Бабаджаняна, на которых выросло не одно поколение слушателей, знаменитые "Нежность", "Сны", "В нашем городе дождь", "Зачем мы перешли на “ты”", "Счастливый день", "Листья кленов" звучат в сопровождении эстрадного оркестра Эдди Рознера, ансамбля "Мелодия" Георгия Гараняна и других коллективов», — говорится в аннотации к релизу.

Цифровая версия альбома доступна на Яндекс.Музыке, Apple Music, Spotify и других онлайн-площадках.







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