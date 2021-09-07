«Молчание ягнят» выйдет в российский прокат

16 сентября компания «Иноекино» выпустит в прокат в России психологический триллер Джонатана Демми «Молчание ягнят», которому в этом году исполняется 30 лет.

Как сообщает сайт компании «Иноекино», демонстрироваться будет 4К-реставрация фильма, выполненная в 2017 году и одобренная оператором Таком Фудзимото. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Перед началом проката с 11 по 15 сентября в 44 кинотеатрах 31 городов пройдут специальные показы.

В частности, в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Краснодаре, Рязани, Уфе, Челябинске, Ярославле, Екатеринбурге и Новосибирске фильм представят приглашенные кинокритики, а 28 показов в кинотеатрах «Объединенной киносети» («Синема Парк», «Формула кино», «Кронверк Синема») будет предварять специальное видео, в котором о фильме расскажет кинокритик Никита Смирнов.

«Молчание ягнят» (The Silence of the Lambs, США, 1991)

Режиссер: Джонатан Демми

Автор сценария: Тед Тэлли (по роману Томаса Харриса)

Оператор: Так Фудзимото

Композитор: Говард Шор

В главных ролях: Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, Скотт Гленн



Синопсис: По всему Среднему Западу США орудует серийный убийца по прозвищу «Баффало Билл», снимающий кожу со своих жертв. Студентке Академии ФБР Кларис Старлинг поручают провести интервью с заключенным Ганнибалом Лектером, маньяком-каннибалом и бывшим психиатром. ФБР надеется, что он составит психологический портрет Баффало Билла и тем самым поможет поймать его. Но доктор Лектер требует, чтобы взамен Кларис обнажила перед ним свою душу и рассказала о призраках своего прошлого. Так начинается изощренная игра, где на кону — жизнь похищенной Биллом девушки...





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