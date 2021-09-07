«Молчание ягнят» выйдет в российский прокат

Дикий, дикий Уэст
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16 сентября компания «Иноекино» выпустит в прокат в России психологический триллер Джонатана Демми «Молчание ягнят», которому в этом году исполняется 30 лет.
Как сообщает сайт компании «Иноекино», демонстрироваться будет 4К-реставрация фильма, выполненная в 2017 году и одобренная оператором Таком Фудзимото. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.
Перед началом проката с 11 по 15 сентября в 44 кинотеатрах 31 городов пройдут специальные показы.
В частности, в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Краснодаре, Рязани, Уфе, Челябинске, Ярославле, Екатеринбурге и Новосибирске фильм представят приглашенные кинокритики, а 28 показов в кинотеатрах «Объединенной киносети» («Синема Парк», «Формула кино», «Кронверк Синема») будет предварять специальное видео, в котором о фильме расскажет кинокритик Никита Смирнов.
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