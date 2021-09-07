На улицах Москвы пройдет фестиваль современного искусства

Объект Игоря Шелковского «Ваза с цветами» в парке «Зарядье» © Предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Работы 15 ведущих современных российских художников будут представлены с 7 сентября по 31 октября в Москве на фестивале «Здесь и сейчас: Современное искусство на улицах города».

Фестиваль «Здесь и сейчас» организуют Музей Москвы и объединение «Выставочные залы Москвы». Задача проекта — продемонстрировать взаимодействие искусства с городским пространством, создать новые достопримечательности и вовлечь жителей Москвы в изучение истории и культурной жизни разных районов столицы.

В этом году «Здесь и сейчас» объединяет три направления паблик-арта: скульптурные арт-объекты, монументальную живопись (муралы) и медиаискусство в формате дополненной реальности (AR). Произведения медианаправления будут доступны для просмотра в Instagram.

В фестивале примут участие Игорь Шелковский, Аристарх Чернышев, Sila Sveta, Сергей Шеховцев, Анна Желудь, Вова Nootk и другие художники. Среди площадок проекта выставочный зал «Манеж», парк «Зарядье», Московский зоопарк, Музей космонавтики, Нескучный сад, Парк Горького, галерея «На Шаболовке» и Музей Сидура.

Объекты на разных площадках будут открываться поэтапно. Информация о точных сроках экспонирования работ будет доступна на официальном сайте фестиваля.

Московские диджеи и музыканты, такие как KP Transmissions, Uasmi Nasser и SETAM, подготовили к фестивалю плейлист с миксами к каждой работе. Плейлист будет пополняться.

Фестиваль проводится по инициативе Правительства Москвы







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