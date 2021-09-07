На улицах Москвы пройдет фестиваль современного искусства

Дикий, дикий Уэст
Анализируя противоречивую карьеру Канье Уэста, Руслан Муннибаев напоминает нам о том, что он — один из самых изобретательных музыкантов от хип-хопа7 сентября 20211157
Работы 15 ведущих современных российских художников будут представлены с 7 сентября по 31 октября в Москве на фестивале «Здесь и сейчас: Современное искусство на улицах города».
Фестиваль «Здесь и сейчас» организуют Музей Москвы и объединение «Выставочные залы Москвы». Задача проекта — продемонстрировать взаимодействие искусства с городским пространством, создать новые достопримечательности и вовлечь жителей Москвы в изучение истории и культурной жизни разных районов столицы.
В этом году «Здесь и сейчас» объединяет три направления паблик-арта: скульптурные арт-объекты, монументальную живопись (муралы) и медиаискусство в формате дополненной реальности (AR). Произведения медианаправления будут доступны для просмотра в Instagram.
В фестивале примут участие Игорь Шелковский, Аристарх Чернышев, Sila Sveta, Сергей Шеховцев, Анна Желудь, Вова Nootk и другие художники. Среди площадок проекта выставочный зал «Манеж», парк «Зарядье», Московский зоопарк, Музей космонавтики, Нескучный сад, Парк Горького, галерея «На Шаболовке» и Музей Сидура.
Объекты на разных площадках будут открываться поэтапно. Информация о точных сроках экспонирования работ будет доступна на официальном сайте фестиваля.
Московские диджеи и музыканты, такие как
Фестиваль проводится по инициативе Правительства Москвы
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:12Музей МХАТ и «Роза Азора» готовят выставку о творческих династиях
16:26БДТ объявил планы на новый сезон
16:04Объявлен короткий список премии «Ясная Поляна»
15:43Книгу Феликса Новикова представят в Музее архитектуры
15:09Молодые художники поддержат молодых врачей
14:08Фестиваль современного искусства «Форма» пройдет в Москве
12:15«Мемориал» представит выставку «Андрей Сахаров — академик совести»
11:33«Мелодия» выпустила пластинку Майи Кристалинской
6 сентября 2021Все новости
Анализируя противоречивую карьеру Канье Уэста, Руслан Муннибаев напоминает нам о том, что он — один из самых изобретательных музыкантов от хип-хопа7 сентября 20211157
Полина Колозариди и Леня Юлдашев о выставке Линор Горалик «Одевая демонов»7 сентября 2021859
Филармония открыла сезон российской премьерой Булеза. «Зарядье» ответило «Концертом насекомых»6 сентября 20211509
Наталья Сидоренко о том, как связаны гендер, эпидемия ВИЧ и наркопотребление в России6 сентября 20211382
Вспоминает Михаил Мейлах6 сентября 20211845
Памяти Бориса Львовича Фонкича (28.02.1938 — 02.09.2021)6 сентября 20213223
Дмитрий Степанов снял биографический фильм про Евгения Стрелкова3 сентября 20212792
К 55-летию Янки Дягилевой: первая публикация фрагмента биографической книги Сергея Гурьева «Над пропастью весны. Жизнь и смерть Янки Дягилевой»3 сентября 202117184
Что у них там случилось? Часть 22 сентября 20213654
Сентиментальная неоклассика в палатах Ивана Грозного: премьера клипа московского композитора и его камерного ансамбля2 сентября 20212811
Памяти Ольги Сергеевны Северцевой (2 сентября 1931 года — 13 июля 2021 года)2 сентября 20213427
Выставка уместного искусства на таманской винодельне1 сентября 20213035